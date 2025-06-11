Казахстанка обманом оформила на свекровь несколько кредитов и уехала в Алматы

В Жамбылской области вынесли приговор местной жительнице, которая обманула свекровь и оформила на нее несколько кредитов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу суда.

Сегодня был вынесен приговор в отношении гражданки Г. по факту мошенничества. По данным суда, женщина обманула свекровь.

"В марте 2025 года Г., зная, что ее свекровь М. является инвалидом по зрению, под предлогом открытия ЭЦП оформила от ее имени несколько кредитов и уехала в Алматы. Таким образом М. причинен материальный ущерб в размере 514 тыс. тенге.

Вина доказана признательными показаниями подсудимой Г., показаниями потерпевшей и другими материалами дела", - сказано в сообщении.

Отмечается, что подсудимая вину признала в полном объеме, а доказательства по делу не оспаривала. Она пояснила, что с потерпевшей примирилась и просила суд смягчить наказание.

В итоге казахстанка признана виновной и осуждена к ограничению свободы сроком на 1 год.

В мае этого года 28-летнюю жительницу ВКО, мать 5 детей, осудили за мошенничество - она оформила кредиты на 2,5 млн тенге на имя свекрови без ее согласия.

До этого в Алматы задержали 20-летнего горожанина, подозреваемого в оформлении более 25 онлайн-кредитов на чужие имена. Поводом для возбуждения уголовного дела стало заявление одной из пострадавших.

А в Актобе обвиняют в мошенничестве народную целительницу. Горожане утверждают, что находились под гипнозом, а она оформляла на них кредиты. Сумма ущерба составила почти полмиллиарда тенге.