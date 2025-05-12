Казахстанка оформила кредиты без согласия свекрови и лишилась свободы

28-летнюю жительницу ВКО, мать 5 детей, осудили за мошенничество - она оформила кредиты на 2,5 млн тенге на имя свекрови без ее согласия, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, под предлогом оформления социальных выплат женщина использовала биометрию лица и личные данные родственницы через мобильное приложение банка. Таким образом она получила несколько займов на общую сумму более 2,5 млн тенге.

Суд назначил женщине наказание в виде двух лет ограничения свободы. Однако, находясь на учете в службе пробации, осужденная систематически нарушала установленные условия: не являлась на регистрацию, отсутствовала по месту жительства при проверках и отказалась носить электронное средство слежения.

В связи с многочисленными нарушениям меру наказания ужесточили - ограничение свободы заменили на лишение свободы сроком на один год и три месяца.

Осужденная прибыла для отбывания наказания в женскую колонию области Абай. Сейчас она находится в карантинном отделении.

По словам начальника отдела специального учета Светланы Голиковой, женщина сожалеет о содеянном и признается, что не осознавала всей серьезности последствий.

"Она раскаивается, что не стала хорошей матерью для своих пятерых детей, и надеется, что когда-нибудь они ее простят", - рассказали в ведомстве.

После окончания карантина осужденную планируют трудоустроить в пельменный цех, где из ее заработной платы будут производить выплаты по иску, назначенному приговором суда.

Ранее в Алматы задержали 20-летнего горожанина, подозреваемого в оформлении более 25 онлайн-кредитов на чужие имена. Поводом для возбуждения уголовного дела стало заявление одной из пострадавших.

А в Актобе обвиняют в мошенничестве народную целительницу. Горожане утверждают, что находились под гипнозом, а она оформляла на них кредиты. Сумма ущерба составила почти полмиллиарда тенге.