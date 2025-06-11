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Водителя с 26 штрафами за превышение скорости и проезд на "красный" остановили в Семее

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Автомобиль должника
Автомобиль должника. Фото: t.me/dp_abai

В Семее при проведении ОПМ по выявлению нарушителей ПДД остановили водителя с 26 неоплаченными штрафами на сумму более 500 тысяч тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП.

Как сообщается в Telegram-канале Департамента полиции области Абай, в первый день ОПМ "Борышкер" в областном центре был остановлен автомобиль марки Toyota, под управлением жителя Семея

В ходе проверки было установлено, что в отношении водителя числится 26 неоплаченных административных штрафов, зафиксированных в автоматическом режиме с помощью аппаратно-программного комплекса "Сергек". Общая сумма штрафов составила свыше 500 тысяч тенге.

"Все нарушения зафиксированы за превышение установленной скорости движения и за проезд на запрещающий сигнал светофора, что представляет реальную угрозу безопасности дорожного движения.

В связи с этим, автомобиль правонарушителя был водворен на специализированную штрафстоянку до полного погашения задолженности", - сообщают правоохранители.

Добавим, ранее в марте в ВКО полиция изъяла автомобиль у 22-летнего водителя за 13 случаев нарушения скоростного режима и неоплаченные штрафы.

Во этого в Павлодарской области полицейские установили двух водителей, которые нарушили ПДД и не оплатили штрафы на общую сумму порядка 500 тыс. тенге.

А в области Абай гражданин Узбекистана наездил штрафов на 1 млн тенге - автомобиль остановили на одной из трасс региона.

Добавим, мы писали о том, что с начала года штрафы за превышение скорости и другие нарушения ПДД изменились в Казахстане. Они выросли на 6,5% вместе с ростом МРП, в котором определяются их размеры. И чем больше сумма взыскания, тем сильнее может ощущаться этот рост.

Штрафы за превышение установленной скорости движения транспортного средства в 2025 году следующие:

  • на 10-20 км/ч - 19 660 тенге (5 МРП);
  • 20-40 км/ч - 39 320 тенге (10 МРП);
  • 40-60 км/ч - 78 640 тенге (20 МРП);
  • 60 и более км/ч - 157 280 тенге (40 МРП).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2254476-voditelya-s-26-shtrafami-za-prevyshenie-skorosti-i-proezd-na-krasnyy-ostanovili-v-semee/