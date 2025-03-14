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Авто забрали у "короля скорости" в ВКО

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Мужчина за рулем быстро едет на автомобиле
Водитель превышает скорость. Иллюстративное фото: aquaArts studio / Getty Images

В ВКО полиция изъяла автомобиль у 22-летнего водителя за 13 случаев нарушения скоростного режима и неоплаченные штрафы, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в ВКО продолжается оперативно-профилактическое мероприятие "Борышкер", направленное на профилактику ДТП, снижение аварийности и взыскание неоплаченных штрафов.

Только за первый день операции на специализированные стоянки отправили 13 автомобилей должников.

"Один из показательных случаев произошел в областном центре, где сотрудники полиции остановили 22-летнего местного жителя. В ходе проверки выяснилось, что на его счету 13 неоплаченных штрафов на сумму 160 тысяч тенге", - рассказали в МВД.

Все нарушения зафиксировал автоматический комплекс "Мерген", они связаны с превышением скорости. В итоге автомобиль молодого человека отправили на специализированную стоянку до тех пор, пока не будет погашен долг.

Полиция ВКО напоминает, что штраф можно оплатить со скидкой 50% в течение 7 рабочих дней. Если срок упущен, остается возможность добровольного погашения полной суммы в течение 30 суток. Затем постановление передается в руки частных судебных исполнителей, которые занимаются принудительным взысканием.

С начала года штрафы за превышение скорости и другие нарушения ПДД изменились в Казахстане. Они выросли на 6,5% вместе с ростом МРП, в котором определяются их размеры. И чем больше сумма взыскания, тем сильнее может ощущаться этот рост.

Штрафы за превышение установленной скорости движения транспортного средства в 2025 году следующие:

  • на 10-20 км/ч - 19 660 тенге (5 МРП);
  • 20-40 км/ч - 39 320 тенге (10 МРП);
  • 40-60 км/ч - 78 640 тенге (20 МРП);
  • 60 и более км/ч - 157 280 тенге (40 МРП).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2228192-avto-zabrali-u-korolya-skorosti-v-vko/