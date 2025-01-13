Павлодарцам до полного погашения штрафов придется ездить на общественном транспорте

В Павлодарской области полицейские установили двух водителей, которые нарушили ПДД и не оплатили штрафы на общую сумму порядка 500 тыс. тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, сотрудники полиции остановили автомашину Toyota с иностранной регистрацией, за рулем которой находился 42-летний мужчина.

В ходе проверки выяснилось, что водитель является нарушителем правил дорожного движения - за три месяца на него наложено 13 штрафов, и ни один из них не был оплачен.

В другом случае на автодороге Павлодар - Атамекен автопатруль "Кибер Шериф" остановил автомобиль BMW, водитель которого на территории области систематически нарушал скоростной режим. За это он получил семь административных штрафов на сумму порядка 200 тыс. тенге.

При несении службы сотрудниками полиции любители быстрой езды остановлены, их автомашины помещены на специальную стоянку.

"До полного погашения штрафов мужчинам придется воспользоваться общественным транспортом", - отметили в МВД.

Все нарушения ПДД, совершаемые на территории Павлодарской области, регистрируются системами фиксации. Если автотранспорт имеет иностранные номерные знаки, то сотрудниками полиции составляются ориентировки по его установлению. Данная информация передается всем отделам и постам полиции. При установлении нарушителя применяются меры профилактического воздействия.

Ранее в Актюбинской области задержали водителя, нарушившего ПДД 308 раз за два месяца. 35-летний житель региона, управлявший автомобилем "ВАЗ-2114" с иностранными номерами, неоднократно превышал допустимую скорость на улицах областного центра. Сумма его штрафов превысила 11 млн тенге.

А в Павлодарской области водитель превысил разрешенную скорость и не смог объяснить причину своего поступка полицейским. Мужчину привлекли к административной ответственности с наложением штрафа.