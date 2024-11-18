Иностранец наездил штрафов на миллион тенге в области Абай

Гражданин Узбекистана наездил штрафов на 1 млн тенге в области Абай - автомобиль остановили на одной из трасс региона, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Сотрудники патрульной полиции остановили на автодороге Алматы - Усть-Каменогорск автомобиль марки "ВАЗ-21110".

За рулем находился гражданин Узбекистана - у него была выявлена задолженность по административным штрафам на сумму более 1 млн тенге.

Согласно действующему законодательству, транспортное средство было отправлено на специализированную стоянку до полного погашения задолженности.

"Департамент полиции области Абай напоминает о важности своевременной оплаты административных штрафов. Несоблюдение этого требования может привести к серьезным последствиям, включая арест автомобиля", - отметили стражи порядка.