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Иностранец наездил штрафов на миллион тенге в области Абай

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Нарушитель на ВАЗ
Нарушитель. Фото: ДП области Абай

Гражданин Узбекистана наездил штрафов на 1 млн тенге в области Абай - автомобиль остановили на одной из трасс региона, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Сотрудники патрульной полиции остановили на автодороге Алматы - Усть-Каменогорск автомобиль марки "ВАЗ-21110".

За рулем находился гражданин Узбекистана - у него была выявлена задолженность по административным штрафам на сумму более 1 млн тенге.

Согласно действующему законодательству, транспортное средство было отправлено на специализированную стоянку до полного погашения задолженности.

"Департамент полиции области Абай напоминает о важности своевременной оплаты административных штрафов. Несоблюдение этого требования может привести к серьезным последствиям, включая арест автомобиля", - отметили стражи порядка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2189163-inostranec-naezdil-shtrafov-na-1-mln-tenge-v-oblasti-abay/

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