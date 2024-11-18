Иностранец наездил штрафов на миллион тенге в области Абай
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Гражданин Узбекистана наездил штрафов на 1 млн тенге в области Абай - автомобиль остановили на одной из трасс региона, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Сотрудники патрульной полиции остановили на автодороге Алматы - Усть-Каменогорск автомобиль марки "ВАЗ-21110".
За рулем находился гражданин Узбекистана - у него была выявлена задолженность по административным штрафам на сумму более 1 млн тенге.
Согласно действующему законодательству, транспортное средство было отправлено на специализированную стоянку до полного погашения задолженности.
"Департамент полиции области Абай напоминает о важности своевременной оплаты административных штрафов. Несоблюдение этого требования может привести к серьезным последствиям, включая арест автомобиля", - отметили стражи порядка.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2189163-inostranec-naezdil-shtrafov-na-1-mln-tenge-v-oblasti-abay/