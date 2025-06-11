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"Вез на заднем сиденье": мужчину с крупной партией наркотиков задержали на трассе в Акмолинской области

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Сотрудник полиции изымает наркотические средства
Изъятые наркотики. Фото: Polisia.kz

Жителя столицы задержали на Астраханском шоссе в ходе ОПМ. В его машине обнаружили наркотические средства весом 1,5 кг, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По информации Министерства внутренних дел, на Астраханском шоссе была остановлена автомашина, за рулем которой находился 27-летний житель столицы, трудоустроенный в одной из торговых компаний. На заднем сиденье его автомобиля сотрудники полиции обнаружили и изъяли пакет с синтетическим наркотиком а-PVP весом 1,5 кг.

По предварительной информации, задержанный действовал по указанию куратора, выполняя функции перевозчика и распространителя наркотиков посредством так называемых "закладок". Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

"Оперативно-профилактическое мероприятие "Қарасора - 2025" продолжается. Органы внутренних дел нацелены на перекрытие каналов поставки и распространения наркотических веществ, в том числе через интернет-платформы и курьерские схемы", - отметил заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Куандык Альжанов.

МВД напоминает, незаконный оборот наркотиков – тяжкое преступление, влекущее за собой суровую ответственность перед законом.

Отметим, что согласно статье 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов", незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов – наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.

Деяния, предусмотренные предыдущими двумя абзацами, совершенные:

  • группой лиц по предварительному сговору;
  • неоднократно;
  • в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;
  • должностным лицом с использованием служебного положения;
  • посредством использования электронных информационных ресурсов;
  • в общественном месте, –

наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Кокшетау 19-летнего студента шымкентского колледжа задержали по подозрению в распространении наркотиков.По факту продажи наркотиков завели уголовное дело.

А в Астане сотрудники полиции задержали 27-летнего мужчину по подозрению в распространении наркотиков. Сообщается, что мужчина устроился "курьером" через интернет более года назад.

До этого в Кокшетау задержан 37-летний мужчина - он подозревался в закладке наркотиков. У подозреваемого были найдены, предположительно, свертки с мефедроном.

Также в Шымкенте задержаны двое студентов, которые подозреваются в закладке наркотиков. Начато расследование.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2254242-vez-na-zadnem-sidene-muzhchinu-s-krupnoy-partiey-narkotikov-zaderzhali-na-trasse-v-akmolinskoy-oblasti/