"Делились координатами": студентов задержали на месте преступления в Шымкенте (видео)

В Шымкенте задержаны двое студентов, которые подозреваются в закладке наркотиков. Начато расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

При проверке полицейские обнаружили и изъяли 50 свертков "синтетики", сообщает медиапортал МВД.

"18-летние студенты ВУЗов закладывали наркотики на территории города и делились координатами тайников в мессенджере. По факту распространения наркотических средств в особо крупном размере полицией начато расследование. Задержанные взяты под стражу", - говорится в сообщении МВД.

За совершение преступления подозреваемым грозит до 15-ти лет лишения свободы.

Стражи порядка предупреждают - любое незаконное обращение с наркотиками влечет за собой уголовную ответственность.

Отметим, согласно статье 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, - наказываются лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Те же деяния, совершенные:

группой лиц по предварительному сговору; неоднократно; в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере; должностным лицом с использованием служебного положения; посредством использования электронных информационных ресурсов; в общественном месте, -

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества. Те же деяния, совершенные преступной группой, а равно сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в организациях образования либо заведомо несовершеннолетнему лицу наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества.

Накануне сообщалось, что в Актобе молодого человека задержали в день его рождения. Парню исполнился 21 год. Он подозревается в закладке наркотиков.

Мы также писали, что парень прилетел в Актау из Темиртау на день рождения знакомого, а через несколько дней решил заработать путем распространения психотропных веществ. Его задержали в ходе спецоперации. По делу был вынесен приговор. Молодой человек получил 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

В начале года Касым-Жомарт Токаев подписал закон, в рамках которого вносятся изменения в некоторые законодательные акты по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств.

Сообщается, что законом незначительно смягчены наказания для закладчиков наркотиков. За совершение такого преступления впервые без отягчающих обстоятельств Закон предусмотрел лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества (ранее от 5 до 10 лет с конфискацией имущества).