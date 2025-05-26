Мужчину с 14 свертками наркотиков задержали в Астане

В Астане сотрудники полиции задержали 27-летнего мужчину по подозрению в распространении наркотиков, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

На медиапортале Polisia.kz сообщили, что подозреваемого с поличным задержали сотрудники криминальной полиции района Нура.

"Во время личного досмотра в левом кармане его брюк обнаружены 13 свертков с порошкообразным веществом. Еще один сверток найден в тайнике на улице Бектурова — его показал сам задержанный.

Согласно результатам экспертизы, изъятое вещество является синтетическим наркотиком — альфа-PVP", - сообщили в МВД.

Сообщается, что мужчина устроился "курьером" через интернет более года назад. Он забирал крупные партии наркотиков из тайников, фасовал их на мелкие дозы и распространял через мессенджеры методом закладок.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый дал признательные показания и водворен в изолятор временного содержания", - дополнили в полиции.

Отметим, что согласно статье 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов", незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов – наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.

Деяния, предусмотренные предыдущими двумя абзацами, совершенные:

группой лиц по предварительному сговору;

неоднократно;

в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;

должностным лицом с использованием служебного положения;

посредством использования электронных информационных ресурсов;

в общественном месте, –

наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, несколько дней назад в Астане полицейские изъяли у студента 100 капсул с гашишным маслом. Заведено уголовное дело.

В марте в Алматы полицейские задержали мужчину, у которого в ходе обыска были изъяты свертки с веществом. Экспертиза показала, что это "скорость" весом более 1 кг.

А в феврале стражи порядка задержали в Алматы 30-летнюю женщину, которую подозревают в неоднократном сбыте синтетических психотропных веществ. У нее нашли вещества, по экспертизе оказавшиеся кокаином и мефедроном.

До этого в Караганде задержали трех человек, в том числе двух жителей столицы, подозреваемых в работе наркокурьерами с крупной партией синтетических наркотиков.