Студент из Шымкента приехал в Кокшетау и оказался под следствием
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В Кокшетау 19-летнего студента шымкентского колледжа задержали по подозрению в распространении наркотиков, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
В Кокшетау поймали закладчика из Шымкента, пишет медиапортал МВД.
"Студент колледжа, совмещая учебу с работой, занимался распространением наркотиков. Наркополицейские задержали очередного торговца синтетическими наркотиками. Студент из Шымкента приехал в Кокшетау, чтобы делать закладки.
В начале июня полицейские остановили преступную деятельность 19-летнего парня. При задержании у него нашли 50 упаковок с мефедроном. Еще 10 свертков он успел разложить по адресам", - отмечается в сообщении.
Во время следствия все закладки обнаружили и изъяли. По факту продажи наркотиков завели уголовное дело.
До этого в Кокшетау задержан 37-летний мужчина - он подозревался в закладке наркотиков. У подозреваемого были найдены, предположительно, свертки с мефедроном.
В Шымкенте задержаны двое студентов, которые подозреваются в закладке наркотиков. Начато расследование.
Также недавно в Кокшетау полицейские задержали 18-летнюю безработную девушку, которую подозревают в закладке "синтетики". Изъято психотропное вещество в особо крупном размере.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2254074-student-iz-shymkenta-priehal-v-kokshetau-i-okazalsya-pod-sledstviem/