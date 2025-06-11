Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

В Черногории задержали гражданина Турции по делу о хищении 5 млрд тенге в Казахстане

Опубликовано:

Руки в наручниках
Наручники. Иллюстративное фото: pexels.com

В Черногории задержан гражданин Турции, находившийся в международном розыске за совершение мошенничества в особо крупном размере, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

На медиапортале ведомства сообщили, подозреваемого в мошенничестве задержали в городе Будве по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана.

"В период с октября 2022 года по июнь 2024 года мужчина, являясь директором одного из казахстанских ТОО, из корыстных побуждений, злоупотребляя своим должностным положением, совершил серию мошеннических действий. Он похитил денежные средства и имущество, принадлежащих другим ТОО", - сообщили в МВД.

Отмечается, то общий ущерб составил более 5 млрд тенге.

Напомним, согласно статье 190 УК РК мошенничество, совершенное в крупном размере, наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 6 лет или без такового.

Ранее сообщалось, в Грузии задержали казахстанца, подозреваемого в хранении и сбыте поддельных банкнот, и экстрадировали на родину. Он был в международном розыске.

До этого подозреваемого в особо крупном мошенничестве экстрадировали из России в Казахстан. Мужчину подозревают в обмане шести знакомых.

В мае писали, что подозреваемого в мошенничестве на 45 млн тенге экстрадировали из Польши - мужчина был задержан несколько месяцев назад.

Также Генпрокуратура Казахстана экстрадировала из Кыргызстана гражданку РК, которую подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2254191-v-chernogorii-zaderzhali-grazhdanina-turcii-po-delu-o-hishchenii-5-mlrd-tenge-v-kazahstane/