В Черногории задержали гражданина Турции по делу о хищении 5 млрд тенге в Казахстане

В Черногории задержан гражданин Турции, находившийся в международном розыске за совершение мошенничества в особо крупном размере, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

На медиапортале ведомства сообщили, подозреваемого в мошенничестве задержали в городе Будве по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана.

"В период с октября 2022 года по июнь 2024 года мужчина, являясь директором одного из казахстанских ТОО, из корыстных побуждений, злоупотребляя своим должностным положением, совершил серию мошеннических действий. Он похитил денежные средства и имущество, принадлежащих другим ТОО", - сообщили в МВД.

Отмечается, то общий ущерб составил более 5 млрд тенге.

Напомним, согласно статье 190 УК РК мошенничество, совершенное в крупном размере, наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 6 лет или без такового.

Ранее сообщалось, в Грузии задержали казахстанца, подозреваемого в хранении и сбыте поддельных банкнот, и экстрадировали на родину. Он был в международном розыске.

До этого подозреваемого в особо крупном мошенничестве экстрадировали из России в Казахстан. Мужчину подозревают в обмане шести знакомых.

В мае писали, что подозреваемого в мошенничестве на 45 млн тенге экстрадировали из Польши - мужчина был задержан несколько месяцев назад.

Также Генпрокуратура Казахстана экстрадировала из Кыргызстана гражданку РК, которую подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.