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Написала в банк от имени клиентов и похитила 230 млн тенге: казахстанку экстрадировали из Бишкека (видео)

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Задержанная
Задержанная. Кадр из видео: t.me/GenPr

Генпрокуратура Казахстана экстрадировала из Кыргызстана гражданку РК, которую подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, передает NUR.KZ со ссылкой на надзорный орган.

Указанное лицо в июне 2023 года в группе лиц по предварительному сговору направило в один из банков Алматы сообщения от имени его клиентов о смене абонентских телефонных номеров, привязанных к их банковским счетам, тем самым получив к ним доступ.

После чего, посредством удаленного доступа, злоумышленница осуществила переводы денег со счетов 5 потерпевших на банковские счета «дропперов» и завладела их денежными средствами.

В результате ее преступных действий потерпевшим причинен ущерб на сумму свыше 230 млн тенге.

В январе текущего года она задержана в аэропорту Бишкека и по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан экстрадирована на родину.

В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор.

За совершение инкриминируемого ей преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2233637-napisala-v-bank-ot-imeni-klientov-i-pohitila-230-mln-tenge-kazahstanku-ekstradirovali-iz-bishkeka/