"Занимал у знакомых значительные средства": подозреваемого в мошенничестве экстрадировали из России

Подозреваемого в особо крупном мошенничестве экстрадировали из России в Казахстан. Мужчину подозревают в обмане шести знакомых, передает NUR.KZ со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

Как сообщается в официальном Telegram-канале надзорного ведомства, очередного подозреваемого в совершении неоднократного мошенничества в особо крупном размере экстрадировали из России.

"Злоумышленник в период с 2022 по 2023 годы в Актау под предлогом инвестиций в бизнес занимал у своих знакомых значительные денежные средства, обещая вернуть их с высокой прибылью. Однако обязательства свои не выполнил, а полученные деньги присвоил", - рассказали в Генеральной прокуратуре.

В результате преступных действий 6 казахстанцам был причинен ущерб на общую сумму свыше 63 млн тенге.

"После совершения преступления фигурант скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск", - отметили в ведомстве.

В ноябре прошлого года мужчину задержали в Екатеринбурге, после чего по запросу Генеральной прокуратуры его экстрадировали в Казахстан.

В настоящее время подозреваемого водворили в следственный изолятор.

За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

С начала этого года за мошенничество в Казахстан уже экстрадировали 11 лиц, из которых 5 - из России и по 1 - из Германии, Польши, Сербии, Саудовской Аравии, Кыргызстана, а также Беларуси.

Ранее стало известно, что в Москве задержали гражданина Узбекистана по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере на территории Казахстана. Мужчина с 2012 года находился в международном розыске. Российская сторона приняла решение об экстрадиции подозреваемого.

Из Саудовской Аравии на родину экстрадировали казахстанца, которого подозревают в мошенничестве и неисполнении исполнительного документа. Как сообщили в Генпрокуратуре, подозреваемый скрылся, пока велось следствие, после чего его объявили в международный розыск.

Из России был экстрадирован гражданин Казахстана для исполнения приговора суда за совершение тяжкого преступления против личности. Приговором суда его осудили к наказанию, не связанному с лишением свободы, а он уехал на территорию другой страны.