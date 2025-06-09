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"Сбывал поддельные банкноты": скрывавшегося в Грузии казахстанца экстрадировали на родину (видео)

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Мужчина в наручниках
Наручники. Иллюстративное фото: Victor Yang/Getty Images

В Грузии задержали казахстанца, подозреваемого в хранении и сбыте поддельных банкнот, и экстрадировали на родину, передает NUR.KZ со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

В официальном Telegram-канале Генеральной прокуратуры сообщается, что подозреваемый в 2024 году ввез из Турции поддельные банкноты и сбывал их на территории Казахстана. После совершения преступления подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск.

"В мае текущего года он был задержан на территории Грузии и по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан экстрадирован на родину. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор", - сообщили в Генпрокуратуре.

Отметим, согласно статье 231 УК РК Изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг изготовление или хранение с целью сбыта, сбыт поддельных банкнот и монет Национального Банка Республики Казахстан, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Республики Казахстан либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте наказываются лишением свободы на срок до 5 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Те же деяния, совершенные:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) неоднократно;

3) в крупном размере;

4) с перемещением через Государственную границу Республики Казахстан, -

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные преступной группой, наказываются лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что подозреваемого в особо крупном мошенничестве экстрадировали из России в Казахстан. Мужчину подозревают в обмане шести знакомых.

Также Генпрокуратура Казахстана экстрадировала из Кыргызстана гражданку РК, которую подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

В конце февраля подозреваемого в контрабанде наркотиков, который скрылся от следствия, экстрадировали из России в Казахстан.

Кроме того, сотрудниками Генпрокуратуры и МВД при содействии Посольства РК в Грузии из Тбилиси экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение неоднократного мошенничества.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2253534-skryvavshegosya-v-gruzii-kazahstanca-ekstradirovali-na-rodinu-video/