"Сбывал поддельные банкноты": скрывавшегося в Грузии казахстанца экстрадировали на родину (видео)
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В Грузии задержали казахстанца, подозреваемого в хранении и сбыте поддельных банкнот, и экстрадировали на родину, передает NUR.KZ со ссылкой на Генеральную прокуратуру.
В официальном Telegram-канале Генеральной прокуратуры сообщается, что подозреваемый в 2024 году ввез из Турции поддельные банкноты и сбывал их на территории Казахстана. После совершения преступления подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск.
"В мае текущего года он был задержан на территории Грузии и по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан экстрадирован на родину. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор", - сообщили в Генпрокуратуре.
Отметим, согласно статье 231 УК РК Изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг изготовление или хранение с целью сбыта, сбыт поддельных банкнот и монет Национального Банка Республики Казахстан, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Республики Казахстан либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте наказываются лишением свободы на срок до 5 лет с конфискацией имущества или без таковой.
Те же деяния, совершенные:
1) группой лиц по предварительному сговору;
2) неоднократно;
3) в крупном размере;
4) с перемещением через Государственную границу Республики Казахстан, -
наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.
Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные преступной группой, наказываются лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.
Ранее сообщалось, что подозреваемого в особо крупном мошенничестве экстрадировали из России в Казахстан. Мужчину подозревают в обмане шести знакомых.
Также Генпрокуратура Казахстана экстрадировала из Кыргызстана гражданку РК, которую подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.
В конце февраля подозреваемого в контрабанде наркотиков, который скрылся от следствия, экстрадировали из России в Казахстан.
Кроме того, сотрудниками Генпрокуратуры и МВД при содействии Посольства РК в Грузии из Тбилиси экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение неоднократного мошенничества.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2253534-skryvavshegosya-v-gruzii-kazahstanca-ekstradirovali-na-rodinu-video/