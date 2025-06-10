Десятки тысяч долларов и миллионы тенге наличными нашли у предполагаемого наркоторговца в Астане

Предполагаемого наркоторговца задержали в Астане - в его квартире нашли наркотики и много денег наличкой, передает NUR.KZ со ссылкой на медиапортал МВД.

47-летнего мужчину задержали сотрудники полиции совместно с прокуратурой столицы. Был проведен обыск - стражи порядка нашли тайники с более чем 2 кг наркотиков, весы, а также деньги: более 87 тыс. долларов, 10 тыс.ч евро и 3,5 млн тенге наличными.

В полиции сообщили, что мужчина сбывал наркотики, встречаясь с клиентами лично и передавая товар из рук в руки. Подчеркивается, что он всегда требовал оплату наличными.

Кроме того, экспертиза показала, что обнаруженное вещество - гашиш.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый признался в содеянном и находится в изоляторе временного содержания. Ведется следствие.

Напомним, на прошлой неделе в Карагандинской области ликвидировали крупную подпольную нарколабораторию. Изъято более 1 млн доз "синтетики" и около 6 тонн прекурсоров.

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В начале июня стало известно, что на ключевых трассах Карагандинской области выставили мобильные блокпосты. Усиление произошло в связи со стартом республиканской операции "Қарасора-2025".

В первый же день операции в селе Батпак сотрудники управления по противодействию наркопреступности совместно с прокуратурой области выявили подпольную нарколабораторию.

В Акмолинской области задержали четверых граждан по подозрению в организации нарколаборатории в Астане и пригороде. В ходе следственных мероприятий изъяли синтетический наркотик, предположительно, мефедрон, весом от 100 до 200 гр.