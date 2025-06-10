Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Десятки тысяч долларов и миллионы тенге наличными нашли у предполагаемого наркоторговца в Астане

Опубликовано:

Найденные деньги
Деньги. Кадр из видео: polisia.kz

Предполагаемого наркоторговца задержали в Астане - в его квартире нашли наркотики и много денег наличкой, передает NUR.KZ со ссылкой на медиапортал МВД.

47-летнего мужчину задержали сотрудники полиции совместно с прокуратурой столицы. Был проведен обыск - стражи порядка нашли тайники с более чем 2 кг наркотиков, весы, а также деньги: более 87 тыс. долларов, 10 тыс.ч евро и 3,5 млн тенге наличными.

В полиции сообщили, что мужчина сбывал наркотики, встречаясь с клиентами лично и передавая товар из рук в руки. Подчеркивается, что он всегда требовал оплату наличными.

Кроме того, экспертиза показала, что обнаруженное вещество - гашиш.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый признался в содеянном и находится в изоляторе временного содержания. Ведется следствие.

Напомним, на прошлой неделе в Карагандинской области ликвидировали крупную подпольную нарколабораторию. Изъято более 1 млн доз "синтетики" и около 6 тонн прекурсоров.

Еще мы писали, что прокуратурой Алматы расследуется дело о контрабанде наркотиков в особо крупном размере - в орбите уголовного преследования оказались должностные лица

В начале июня стало известно, что на ключевых трассах Карагандинской области выставили мобильные блокпосты. Усиление произошло в связи со стартом республиканской операции "Қарасора-2025".

В первый же день операции в селе Батпак сотрудники управления по противодействию наркопреступности совместно с прокуратурой области выявили подпольную нарколабораторию.

В Акмолинской области задержали четверых граждан по подозрению в организации нарколаборатории в Астане и пригороде. В ходе следственных мероприятий изъяли синтетический наркотик, предположительно, мефедрон, весом от 100 до 200 гр.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2254032-desyatki-tysyach-dollarov-i-milliony-tenge-nalichnymi-nashli-u-predpolagaemogo-narkotorgovca-v-astane/