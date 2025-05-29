Спецоперацию провели в Акмолинской области

В Акмолинской области задержали четверых граждан по подозрению в организации нарколаборатории в Астане и пригороде, сообщает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По информации медиапортала Polisia.kz, организатора преступного бизнеса задержали в столице. Одновременно в селе Талапкер Целиноградского района прошла спецоперация: при силовой поддержке бойцов спецподразделений полицейские задержали еще троих подозреваемых.

"В ходе следственных мероприятий в Талапкере изъят синтетический наркотик — предположительно мефедрон — весом от 100 до 200 гр. Точный состав и масса будут установлены в ходе судебно-химической экспертизы.

Кроме того, обнаружены сотовые телефоны, электронные весы, горшки с наркосодержащими растениями, оборудование для их выращивания и крупная сумма денег", - сообщили в МВД.

Сообщается, что также по месту организации лаборатории в Астане оперативники изъяли порядка 200 кг прекурсоров, соляную кислоту и лабораторное оборудование, используемое для производства синтетических наркотиков.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Устанавливается роль каждого из задержанных. На период расследования фигуранты водворены в изолятор временного содержания", - пояснили в полиции.

Добавим, что согласно статье 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.

Деяния, предусмотренные предыдущими двумя абзацами, совершенные:

группой лиц по предварительному сговору; неоднократно; в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере; должностным лицом с использованием служебного положения; посредством использования электронных информационных ресурсов; в общественном месте, -

наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, несколько дней назад сообщалось, что частный дом в поселке Алгабас использовался в качестве подпольной нарколаборатории. При обыске изъято более 5 кг наркотиков, подозреваемые задержаны.

Ранее двоих жителей Алматы задержали в Астане по подозрению в организации подпольного производства психотропных веществ и поставки их в столицу.

До этого в Талгарском районе Алматинской области ликвидировали нарколабораторию промышленного масштаба. Из незаконного оборота изъяли 100 кг мефедрона.

Также в одном из домов поселка Жанакорган выявили плантацию с кустами каннабиса в количестве более 4 тыс. штук. Подозреваемого задержали.