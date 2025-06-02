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"Проверяют всех подозрительных": блокпосты выставили на трассах в Карагандинской области

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Момент задержания подозреваемого
Момент задержания. Фото: Polisia.kz

Мобильные блокпосты в Карагандинской области выставили 1 июня. В первый же день задержали двоих граждан и накрыли подпольную нарколабораторию, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

На медиапортале Polisia.kz сообщили, что на ключевых трассах Карагандинской области выставили мобильные блокпосты. В круглосуточном режиме дежурят более 150 сотрудников полиции, задействованы 30 служебных автомобилей и спецтехника.

Усиление произошло в связи со стартом 1 июня республиканской операции "Қарасора-2025", направленной на пресечение выращивания, производства и сбыта наркотиков. Поэтому проверяются все подозрительные транспортные средства и маршруты.

"В первый же день операции в селе Батпак Осакаровского района сотрудники управления по противодействию наркопреступности совместно с прокуратурой области выявили подпольную нарколабораторию. Задержаны двое жителей Шахтинска 24 и 25 лет", - сообщили в МВД.

По данным полиции, они приобрели частный дом за 3 млн тенге и организовали в нем производство синтетических наркотиков.

"Изъяты 121 канистра с химическими веществами, пресс, реактор, респираторы, средства индивидуальной защиты и другое оборудование. Общий вес конфискованных прекурсоров — около двух тонн. Это уже третий крупный факт с начала года", — пояснил первый заместитель начальника департамента полиции Карагандинской области Абиль Абильдин.

Сообщается, что в отношении задержанных возбуждены уголовные дела, они водворены в изолятор временного содержания.

Отметим, что согласно статье 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов", незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов – наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.

Деяния, предусмотренные предыдущими двумя абзацами, совершенные:

  • группой лиц по предварительному сговору;
  • неоднократно;
  • в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;
  • должностным лицом с использованием служебного положения;
  • посредством использования электронных информационных ресурсов;
  • в общественном месте, –

наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Ранее в Караганде пресекли деятельность группы лиц, подозреваемых в наркосбыте. Двое мужчин и девушка передвигались по городу на арендованном авто.

Также в Караганде задержали трех человек, в том числе двух жителей столицы, подозреваемых в работе наркокурьерами, с крупной партией синтетических наркотиков.

До этого в Карагандинской области провели операцию по ликвидации нарколаборатории, в ходе которой была задержана семейная пара.

Кроме того, в Алматы вчера задержали 9 человек, подозреваемых в сбыте прекурсоров для "синтетики". Изъяты компоненты для изготовления наркотика на сумму 422 миллиона тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2251458-proveryayut-vseh-podozritelnyh-blokposty-vystavili-na-trassah-v-karagandinskoy-oblasti/