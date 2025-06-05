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Десятки машин, участки и квартиры арестовал суд по делу о контрабанде наркотиков из США в Алматы

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Арест имущества
Арест имущества. Иллюстративное фото: SergeyChayko/Getty Images

Прокуратурой Алматы расследуется дело о контрабанде наркотиков в особо крупном размере - в орбите уголовного преследования оказались должностные лица, передает NUR.KZ со ссылкой на надзорное ведомство.

По информации прокуратуры, более 43 кг изъятой марихуаны были ввезены в Казахстан десятками почтовых посылок. Они предназначались для жителей ряда крупных городов, где проведены обыски - задержаны 10 лиц.

Следствием установлено, что действует организованная кибергруппа, наладившая схему контрабанды наркотиков. По данным ведомства, она состояла из "кураторов", "расфасовщиков" и "дропперов", а координация осуществлялась в Telegram через ложные аккаунты "Феликс Гальярдо" и "Джордан Белфорт".

Организатором наркомагазина оказалось лицо, отбывающее наказание в учреждении Павлодарской области, заявили в прокуратуре.

"Злоумышленник дал признательные показания и раскрыл схему ввоза наркотиков и механизм оплаты в криптовалюте. Следствием также установлены лица, финансировавшие покупку наркотических средств в США. Ими оказались преступные авторитеты, также отбывающие наказание в учреждении. Получаемые доходы легализовывались путем приобретения и регистрации на родственников имущества", - говорится в сообщении.

В настоящий момент судом наложен арест на 5 квартир и 3 здания, 10 участков и 44 автомашины. Их стоимость превысила 1 млрд тенге.

На сегодня в орбите уголовного преследования 20 граждан, в том числе должностные лица, покровительствовавшие преступной группе.

Отметим, недавно казахстанца приговорили к 16 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков - запрещенный груз прибыл из Испании.

Похожая история произошла в Алматинской области - там обнаружили посылку с наркотиками из Таиланда. За это ее получателя суд приговорил к 16 годам лишения свободы.

До этого в отделение АО "Казпочта" Илийского района Алматинской области поступила посылка, в которой находилось наркотическое вещество "экстракт каннабиса" (гашишное масло) общей массой почти 800 граммов.

В феврале в Алматы полицейские перехватили посылку из-за рубежа - на имя 30-летнего казахстанца из США был отправлен наркосодержащий мармелад.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2252769-desyatki-mashin-doma-i-kvartiry-arestoval-sud-po-delu-o-kontrabande-narkotikov-iz-ssha-v-almaty/