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Спецоперацию провели в Карагандинской области: задержаны два человека (видео)

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Задержание в Карагандинской области
Задержание. Кадр из видео: ДП Карагандинской области

В Карагандинской области ликвидировали крупную подпольную нарколабораторию. Изъято более 1 млн доз "синтетики" и около 6 тонн прекурсоров, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в рамках масштабной спецоперации "Қарасора-2025" сотрудники управления по противодействию наркопреступности совместно со спецподразделением "Арлан" при содействии прокуратуры области ликвидировали крупный преступный бизнес.

На территории поселка Северо-Западный обнаружили подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков.

Из незаконного оборота изъяли около 6 тонн прекурсоров и 35 килограммов готового психотропного вещества. Это эквивалентно более 1 млн доз - именно столько смертельного "товара" планировалось поставить на черный рынок.

В ходе операции задержаны двое жителей Шахтинска 27 и 29 лет.

"По месту их проживания изъяты 355 канистр с химикатами, десятки единиц лабораторного оборудования, включая вытяжные установки, индукционные плиты, респираторы, а также три автомобиля, предположительно, использовавшиеся в преступной деятельности. Пресечен колоссальный вред здоровью и жизням тысяч граждан", - подчеркнул начальник Департамента полиции Карагандинской области Негмет Исмагулов.

Одновременно предотвращено вовлечение в преступную деятельность новых участников, включая возможных закладчиков. Подозреваемых водворили в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование.

"Борьба с наркоугрозой - приоритетная задача. Полиция продолжит действовать жестко, бескомпромиссно и системно", - заявил Исмагулов.

В начале июня стало известно, что на ключевых трассах Карагандинской области выставили мобильные блокпосты. Усиление произошло в связи со стартом республиканской операции "Қарасора-2025".

В первый же день операции в селе Батпак сотрудники управления по противодействию наркопреступности совместно с прокуратурой области выявили подпольную нарколабораторию.

В Акмолинской области задержали четверых граждан по подозрению в организации нарколаборатории в Астане и пригороде. В ходе следственных мероприятий изъяли синтетический наркотик, предположительно, мефедрон, весом от 100 до 200 гр.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2252154-specoperaciyu-proveli-v-karagandinskoy-oblasti-zaderzhany-dva-cheloveka-video/