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Сказал "да" и попал под статью: алматинца наказали за опасную шутку в аэропорту

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Аэропорт Астаны
Аэропорт. Иллюстративное фото: polisia.kz

Пассажира рейса Астана – Алматы привлекли к ответственности за шутку про запрещенные предметы, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство внутренних дел.

Медиапортал Polisia.kz сообщает, что 30-летний житель Алматы, регистрируясь на рейс Астана – Алматы, ответил сотруднику аэропорта на вопрос о запрещенных предметах: "Да". Он уточнил, что это была шутка, но все равно понес наказание.

"Сообщение о возможной угрозе зарегистрировали. Полицейские и сотрудники авиационной безопасности проверили аэропорт. Эвакуации не потребовалось, работа аэропорта продолжалась в обычном режиме.

Мужчину привлекли к ответственности за мелкое хулиганство", - сообщили в МВД.

Департамент полиции на транспорте напоминает: любые высказывания, содержащие упоминания об угрозах безопасности, включая шутки, расцениваются как правонарушения. За это предусмотрена ответственность в соответствии с законом.

Отметим, согласно статье 434 Кодекса РК об административных правонарушениях, к мелкому хулиганству относятся:

  • нецензурная брань в общественных местах;
  • оскорбительное приставание к физическим лицам;
  • осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте;
  • другие действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц.

За мелкое хулиганство в стране предусмотрен штраф в размере 20 МРП (78 тыс. тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток. 

При совершении повторного нарушения в течение года нарушителю грозит административный арест на срок от 15 до 30 суток.

Напомним, несколько дней назад иностранного гражданина арестовали на 15 суток за ложное сообщение о запрещенных предметах, которое он сделал в шутливой форме в аэропорту Астаны.

До этого в аэропорту Алматы подросток пошутил о бомбе в рюкзаке друга, в результате чего рейс задержали, проверяя самолет и пассажиров.

В марте в Астане вынесен приговор мужчине, который при прохождении досмотра в столичном аэропорту имел при себе муляж взрывного устройства.

В в аэропорту Актобе сотрудники полиции задержали пассажирку, собиравшуюся лететь в Алматы. Она выражалась нецензурной бранью и не реагировала на замечания.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2253999-skazal-da-i-popal-pod-statyu-almatinca-nakazali-za-opasnuyu-shutku-v-aeroportu/