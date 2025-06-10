Сказал "да" и попал под статью: алматинца наказали за опасную шутку в аэропорту

Пассажира рейса Астана – Алматы привлекли к ответственности за шутку про запрещенные предметы, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство внутренних дел.

Медиапортал Polisia.kz сообщает, что 30-летний житель Алматы, регистрируясь на рейс Астана – Алматы, ответил сотруднику аэропорта на вопрос о запрещенных предметах: "Да". Он уточнил, что это была шутка, но все равно понес наказание.

"Сообщение о возможной угрозе зарегистрировали. Полицейские и сотрудники авиационной безопасности проверили аэропорт. Эвакуации не потребовалось, работа аэропорта продолжалась в обычном режиме.

Мужчину привлекли к ответственности за мелкое хулиганство", - сообщили в МВД.

Департамент полиции на транспорте напоминает: любые высказывания, содержащие упоминания об угрозах безопасности, включая шутки, расцениваются как правонарушения. За это предусмотрена ответственность в соответствии с законом.

Отметим, согласно статье 434 Кодекса РК об административных правонарушениях, к мелкому хулиганству относятся:

нецензурная брань в общественных местах;

оскорбительное приставание к физическим лицам;

осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте;

другие действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц.

За мелкое хулиганство в стране предусмотрен штраф в размере 20 МРП (78 тыс. тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

При совершении повторного нарушения в течение года нарушителю грозит административный арест на срок от 15 до 30 суток.

Напомним, несколько дней назад иностранного гражданина арестовали на 15 суток за ложное сообщение о запрещенных предметах, которое он сделал в шутливой форме в аэропорту Астаны.

До этого в аэропорту Алматы подросток пошутил о бомбе в рюкзаке друга, в результате чего рейс задержали, проверяя самолет и пассажиров.

В марте в Астане вынесен приговор мужчине, который при прохождении досмотра в столичном аэропорту имел при себе муляж взрывного устройства.

В в аэропорту Актобе сотрудники полиции задержали пассажирку, собиравшуюся лететь в Алматы. Она выражалась нецензурной бранью и не реагировала на замечания.