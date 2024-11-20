Пьяную женщину задержали в аэропорту Актобе

В аэропорту Актобе сотрудники полиции задержали пассажирку, собиравшуюся лететь в Алматы. Она выражалась нецензурной бранью и не реагировала на замечания, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

38-летнюю пассажирку авиарейса Актобе — Алматы задержали во время посадки в самолет, сообщается на информационном медиапортале МВД.

Она находилась в состоянии алкогольного опьянения, выражалась нецензурной бранью в адрес сотрудников авиакомпании и не реагировала на замечания. На женщину составили административные протоколы по двум статьям.

Материал по мелкому хулиганству направлен в суд для принятия процессуального решения.

Согласно статье 440 КоАП, распитие алкогольных напитков на улицах и в других общественных местах, кроме организаций торговли и общественного питания, в которых продажа алкогольных напитков на разлив разрешена, или появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, влечет штраф в размере 5 МРП (18,4 тыс. тенге).

В соответствии с частью 1 статьи 434 КоАП, мелкое хулиганство - нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влекут штраф 20 МРП (73,8 тыс. тенге) либо административный арест на срок от пяти до 15 суток.

В сентябре пьяный 24-летний житель Актау устроил дебош в самолете авиакомпании Air Astana. Его наказали по административным статьям.

В другом случае в Актобе мужчина нецензурно выражался в адрес бортпроводников, за что тоже был наказан.