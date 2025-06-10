Боеприпасы, оружие, деньги: задержание предполагаемых вымогателей из Алматы показали в МВД

В Алматы сотрудники полиции, прокуратуры и КНБ задержали группу лиц, подозреваемых в вымогательстве, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД. Также опубликованы кадры задержания.

По данным ведомства, задержанных подозревают в целом ряде тяжких преступлений.

"В одном из эпизодов установлено, что злоумышленники применили физическое насилие и угрозы в отношении иностранного гражданина, незаконно удерживали его в съемной квартире и, действуя под давлением, завладели денежными средствами в размере 5 млн тенге.

Также зафиксированы факты незаконного хранения оружия и участия в противоправных конфликтах. Проведены 25 обысков, в ходе которых изъяты семь пистолетов, боеприпасы, холодное оружие, а также наркотические вещества", - сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

Сообщается, что по всем выявленным фактам возбуждены уголовные дела. Отмечается, что все подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.

Напомним, вчера полицейские заявили, что в Астане была пресечена деятельность преступных групп, занимавшихся вымогательством и мошенничеством.

Также вчера стало известно о том, что МВД и КНБ задержали больше 140 человек по делу о продаже персональных данных казахстанцев. Известно, что сведения добывались из государственных баз и распространялись через Telegram-каналы, в том числе передавались отдельным коллекторским компаниям.

На прошлой неделе МВД совместно с ДКНБ и прокуратурой заявили о ликвидации охранного предприятия, за которым фактически стояли представители преступной среды.

Ранее в Павлодарской области задержали предполагаемую преступную группу, состоящую из бывших сотрудников правоохранительных органов и участников ОПГ. По данным прокуратуры, они с применением насилия удерживали потерпевшего в его автомобиле для завладения крупной суммой денег.