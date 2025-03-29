Бывших силовиков и участников ОПГ задержали в одном из регионов Казахстана после похищения

В Павлодарской области задержана предполагаемая преступная группа, состоящая из бывших сотрудников правоохранительных органов и участников ОПГ, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, в рамках реализации инициированных прокуратурой области оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ДЭР при поддержке Антикоррупционной службы пресечена деятельность предполагаемой преступной группы из числа бывших сотрудников правоохранительных органов и участников ОПГ.

"Данная группа с применением насилия удерживала потерпевшего в его автомобиле для завладения крупной суммой денежных средств.

Материалы по фактам похищения человека и вымогательства зарегистрированы в ЕРДР прокуратуры по статьям 125 и 194 Уголовного кодекса, досудебное расследование проводится специальными прокурорами", - рассказали в ведомстве.

Подозреваемые задержаны, в отношении них судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия по установлению других фактов преступной деятельности подозреваемых.

Иная информация в интересах следствия в соответствии со статьей 201 УПК разглашению не подлежит.

Добавим, что согласно ст.125 УК РК за похищение человека грозит до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

А по ст.194 УК РК за вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких тоже предусмотрено до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.