Вымогатели и мошенники: в МВД заявили о задержании участников преступных групп в Астане

Полицейские заявили, что в Астане была пресечена деятельность преступных групп, занимавшихся вымогательством и мошенничеством, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщили в ведомстве, в результате оперативных мероприятий столичной полиции пресечена деятельность нескольких преступных групп, прибывших в Астану из различных регионов страны с целью криминального обогащения.

По данным МВД, в начале июня сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью задержали участников трех организованных групп, причастных к вымогательствам и мошенническим действиям.

"Установлено, что они пытались реализовать противоправные схемы на территории столицы. - В одном из эпизодов фигуранты угрожали применением оружия и вымогали у граждан до 10 миллионов тенге. В другом случае установлены факты систематического вымогательства денежных средств у предпринимателей на одном из городских рынков с целью установления теневого контроля над их деятельностью. В ходе следственных действий изъяты травматическое и холодное оружие, боеприпасы, а также документация микрофинансовых организаций, предположительно использовавшаяся в преступных схемах. Все подозреваемые задержаны. Проводится досудебное расследование", - сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

Отметим, сегодня также стало известно о том, что МВД и КНБ задержали больше 140 человек по делу о продаже персональных данных казахстанцев. Известно, что сведения добывались из государственных баз и распространялись через Telegram-каналы, в том числе передавались отдельным коллекторским компаниям.

Также на днях МВД совместно с ДКНБ и прокуратурой заявили о ликвидации охранного предприятия, за которым фактически стояли представители преступной среды.

Ранее в Павлодарской области задержали предполагаемую преступную группу, состоящую из бывших сотрудников правоохранительных органов и участников ОПГ. По данным прокуратуры, они с применением насилия удерживали потерпевшего в его автомобиле для завладения крупной суммой денег.