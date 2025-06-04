Похищали людей, захватывали бизнес: о задержании членов алматинской ОПГ заявили в МВД (видео)

МВД совместно с ДКНБ и прокуратурой заявили о ликвидации охранного предприятия, за которым фактически стояли представители преступной среды, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

"Установлено, что криминальные элементы с целью получения полного контроля над объектами малого и среднего бизнеса применяли в отношении руководителей и персонала увеселительных заведений неправомерные действия, оказывая на них физическое и моральное давление. В последующем захватывали объекты предпринимательства, где осуществляли "безопасность".

Задержания фигурантов проводились в Алматы, области Жетісу, Туркестанской, Магистауской, Жамбылской и Алматинской областях. Всего задержано 20 участников преступной группы. Проведено более 40 обысковых мероприятий, изъято семь единиц огнестрельного оружия, в том числе три обреза, пистолет Макарова, автомат Калашникова и более 100 боеприпасов", - сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

Расследуются уголовные дела по фактам хулиганства, вымогательства, похищения людей, самоуправства и причинения вреда здоровью.

В отношении лидера и участников группировки начато досудебное расследование по фактам создания, руководства и участия в ОПГ, рассказали в правоохранительных органах.

Фигуранты проверяются на причастность к другим аналогичным преступлениям.

В МВД напомнили, что все факты давления на бизнес и попытки криминального вмешательства находятся под контролем государства. Любые противоправные действия будут жестко пресекаться в рамках закона, подчеркнули в ведомстве.

Отметим, что согласно статье 125 УК РК, за похищение человека грозит до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

По статье 194 УК РК за вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких тоже предусмотрено до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Караганде вынесли приговор четырем участникам ОПГ - инвалида без рук и ног девять лет заставляли собирать милостыню и забирали у него деньги.

В Карагандинской области восемь человек осудили за создание организованной группы и участие в ней, а также покушение на убийство, хищение имущества и другие преступления.

Ранее в Павлодарской области задержали предполагаемую преступную группу, состоящую из бывших сотрудников правоохранительных органов и участников ОПГ. По данным прокуратуры, они с применением насилия удерживали потерпевшего в его автомобиле для завладения крупной суммой денег.

А в Акмолинской области прокуроры пресекли деятельность предполагаемой ОПГ, оформившей незаконные кредиты на 450 человек на сумму около 5 млрд тенге. Жертвами стали жители нескольких областей Казахстана из числа социально уязвимых слоев.