Подозреваемый в убийстве приемного сына казахстанец оказался военным

В Жамбылской области мужчина, которого подозревают в убийстве 10-летнего приемного сына, оказался военным. В семье воспитываются еще четверо детей, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, убийство ребенка произошло в одном из сел Таласского района еще в конце мая. Однако информация о случившемся появилась только на днях. Выяснилось, что мальчика привезли в районную больницу уже без признаков жизни.

Под подозрение попал 35-летний военный – приемный отец ребенка. Что именно произошло в тот злополучный день, следствие пока не раскрывает.

Известно, что в этой семье пятеро приемных детей появились всего несколько месяцев назад. Всех оставшихся забрали.

"В тот же вечер этих детей из этой семьи изъяли. На сегодняшний день они находятся в государственном учреждении. Следствие ведет военно-следственное управление, так как подозреваемый в совершении данного преступления является военным. Дети на сегодняшний день в безопасности. С ними работают психологи", - сообщил региональный уполномоченный по защите прав детей по Жамбылской области Даурен Багжанов.

Источник: КТК