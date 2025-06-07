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Приемного отца подозревают в убийстве 10-летнего мальчика в Жамбылской области

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Ребенок стоит за дверью
Ребенок. Иллюстративное фото: RinoCdZ/Getty Images

В Жамбылской области приемного отца подозревают в убийстве 10-летнего мальчика. Информацию прокомментировали в ДП региона, передает NUR.KZ.

Как сообщается в Сети, перед смертью ребенок был избит. Кроме него в приемной семье воспитываются еще четверо усыновленных детей.

Корреспонденту NUR.KZ в ДП Жамбылской области рассказали, что по данному факту начато досудебное расследование.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по "горячим следам" задержан и водворен в изолятор временного содержания подозреваемый.

В настоящее время по делу проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на полноту, объективность и всесторонность расследования", - пояснили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее в Кульсары нашли тело пропавшей девочки в Курсайском канале. По данным ДП Атырауской области, 5 июня около 12:00 ушла из дома несовершеннолетняя 2018 года рождения и не вернулась. В 21:28 ее родители обратились в полицию. После обнаружения тела ребенка по подозрению в убийстве был задержан 36-летний житель Кульсары. Он водворен в ИВС, судом в отношении него санкционирован арест.

А в Алматы 19-летний парень оказался на скамье подсудимых по обвинению в жестоком убийстве 4-летнего пасынка. В итоге молодого человека осудили на 20 лет лишения свободы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2253066-priemnogo-otca-podozrevayut-v-ubiystve-10-letnego-malchika-v-zhambylskoy-oblasti/