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Бил по животу и голове: алматинца осудили на 20 лет за убийство пасынка

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Мужчина показывает кулак
Кулак. Иллюстративное фото: Andranik Hakobyan / Getty Images

Мужчину, которого подозревали в убийстве ребенка, осудили в Алматы - суд приговорил его к 20 годам заключения, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского суда.

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы было рассмотрено уголовное дело в отношении Д., обвиняемого в совершении убийства малолетнего ребенка.

Согласно материалам дела, с августа 2023 года Д. сожительствовал вместе с Т. и ее сыном от первого брака в арендованной квартире.

"В сентябре 2023 года у подсудимого Д. на почве личной неприязни и с целью отомстить отцу ребенка возник преступный умысел совершения убийства малолетнего Х.(сына его сожительницы). Для совершения своего преступного умысла подсудимый с большой силой, кулаком, свыше 8-9 раз нанес удары по голове и животу малолетнего Х., которые привели к разрыву печени и внутреннему кровотечению", - говорится в сообщении суда.

После, как выяснилось в ходе следствия, осужденный оставил ребенка в беспомощном состоянии в детском саду. Вследствие чего, ребенок был доставлен с детского сада в больницу, и через несколько дней скончался в больнице от полученных травм несовместимые с жизнью.

Подсудимый вину не признал.

"Приговором суда подсудимый Д. признан виновным по ч.3 ст.99 УК, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет", - сообщили в суде.

Напомним, в конце сентября прошлого года появилась информация об убийстве 4-летнего ребенка. В пресс-службе ДП Алматы по данному факту тогда сообщили, что дело расследуют по статье "Убийство". По подозрению в совершении преступления был задержан 19-летний парень.

Позже стало известно, что ребенок умер от разрыва внутренних органов. В детсаду рассказали, что мальчика каждый день привозил отчим, и в тот роковой день мальчик пришел также с отчимом. Воспитатели заметили на лице малыша синяки. Внезапно мальчику стало плохо, и они вызвали его мать. Ребенок скончался в больнице.

Тогда же отец убитого ребенка рассказывал, что ранее сын жаловался на отчима, мужчина даже обращался к участковому, но его проигнорировали.

В апреле стало известно, что в Алматы начался судебный процесс по данному делу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2105322-bil-po-zhivotu-i-golove-almatinca-osudili-na-20-let-za-ubiystvo-pasynka/

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