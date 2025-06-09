В убийстве экс-судьи из Казахстана в Германии подозревают свекровь – МИД

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров прокомментировал убийство казахстанки в Германии. Подозреваемая находится в международном розыске, передает корреспондент NUR.KZ.

"Правоохранительными органами ФРГ возбуждено уголовное дело. Как вы знаете, ведется расследование. Согласно информации Министерства иностранных дел Германии, решением суда города Дармштадт Наталья Донцова, она является матерью супруга погибшей, признана обвиняемой в убийстве.

Немецкой полиции выдан ордер на немецкий и европейский арест. То есть по Германии и по всей Европе выдан ордер на ее арест. На данный момент нахождение Донцовой неизвестно, и она находится в целом в международном розыске", - сказал Айбек Смадияров.

По его словам, при поддержке казахстанского посольства в Германии материалы по этому делу были переданы родным и их адвокату.

"В интересах следствия, в целях недопущения разглашения данных, не подлежащих распространению, немецкой стороной подробности не разглашаются", - резюмировал спикер.

Напомним, 7 июня 2024 года Канат Сайлыбаев заявил об исчезновении своей сестры в Германии. Айгуль Сайлыбаева — бывшая судья Сарыаркинского района Астаны и выпускница "Болашака".

Позже в МИД сообщили, что казахстанские дипломаты немедленно обратились в местную полицию, и она уже начала розыскные мероприятия.

16 июня было найдено тело пропавшей казахстанки. А на следующий день официальный представитель МИД РК на брифинге озвучил новые подробности по факту пропажи Айгуль Сайлыбаевой в Германии.

В октябре прошлого года представитель прокуратуры Германии по делу о смерти Айгуль Сайлыбаевой сообщил, что ее свекровь, предположительно, находится в другой стране.