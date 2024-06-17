Тело пропавшей казахстанки нашли в Германии, заявили в МИДе
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В министерстве иностранных дел Казахстана сообщили информацию об обнаружении тела пропавшей гражданки РК, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал ведомства.
Согласно информации криминальной полиции Германии, предоставленной Генеральному консульству Казахстана во Франкфурте, 16 июня недалеко от города Бенсхайм было обнаружено тело женщины.
"Криминалисты проводят судебно-медицинскую экспертизу. При этом, по устной предварительной информации полиции, по внешним признакам тело принадлежит гражданке РК Айгуль Сайлыбаевой. В настоящее время родные погибшей находятся в Германии и им оказывается вся необходимая консульско-правовая помощь", - сообщил в МИД РК.
Правоохранительные органы ФРГ ведут соответствующие следственные мероприятия. Иная информация об этом деле не разглашается в интересах следствия, добавили во внешнеполитическом ведомстве.
Напомним, ранее казахстанец Канат Сайлыбаев заявлял об исчезновении своей сестры Айгуль Сайлыбаевой в Германии. Девушка является бывшей судьей Сарыаркинского района Астаны и выпускницей "Болашака". При этом, по словам брата, Айгуль долгое время терпела домашнее насилие со стороны своего мужа и его матери.
Позже в МИД сообщили, что казахстанские дипломаты немедленно обратились в местную полицию, и она уже начала розыскные мероприятия.
Сегодня в ведомстве заявили, что родные пропавшей уже находятся в Германии.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2119032-telo-propavshey-kazahstanki-nashli-v-germanii-zayavili-v-mide/