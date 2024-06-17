Тело пропавшей казахстанки нашли в Германии, заявили в МИДе

В министерстве иностранных дел Казахстана сообщили информацию об обнаружении тела пропавшей гражданки РК, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

Согласно информации криминальной полиции Германии, предоставленной Генеральному консульству Казахстана во Франкфурте, 16 июня недалеко от города Бенсхайм было обнаружено тело женщины.

"Криминалисты проводят судебно-медицинскую экспертизу. При этом, по устной предварительной информации полиции, по внешним признакам тело принадлежит гражданке РК Айгуль Сайлыбаевой. В настоящее время родные погибшей находятся в Германии и им оказывается вся необходимая консульско-правовая помощь", - сообщил в МИД РК.

Правоохранительные органы ФРГ ведут соответствующие следственные мероприятия. Иная информация об этом деле не разглашается в интересах следствия, добавили во внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, ранее казахстанец Канат Сайлыбаев заявлял об исчезновении своей сестры Айгуль Сайлыбаевой в Германии. Девушка является бывшей судьей Сарыаркинского района Астаны и выпускницей "Болашака". При этом, по словам брата, Айгуль долгое время терпела домашнее насилие со стороны своего мужа и его матери.

Позже в МИД сообщили, что казахстанские дипломаты немедленно обратились в местную полицию, и она уже начала розыскные мероприятия.

Сегодня в ведомстве заявили, что родные пропавшей уже находятся в Германии.