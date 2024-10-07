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Дело Айгуль Сайлыбаевой: о местонахождении свекрови погибшей сообщили в прокуратуре Германии

Опубликовано:

Айгуль Сайлыбаева
Айгуль Сайлыбаева. Фото:: t.me/BILD на русском

Представитель прокуратуры Германии по делу о смерти Айгуль Сайлыбаевой сообщил, что ее свекровь, предположительно, находится в другой стране, передает МИА "Казинформ".

Корреспонденту издания сообщили, что расследование продолжается и на данный момент его окончания не предвидится, необходимо проанализировать дополнительные улики. При этом каких-либо арестов не производилось.

"Насколько нам известно, свекровь (Айгуль Сайлыбаевой - прим. МИА "Казинформ") в данный момент, вероятно, находится за границей. Местонахождение мужа и ребенка не входит в сферу расследования, поэтому никакой информации на этот счет мы предоставить не можем", - говорит представитель немецкой прокуратуры Йенс Нойбауэр.

Напомним, в начале июня казахстанец Канат Сайлыбаев заявил об исчезновении своей сестры в Германии. Айгуль Сайлыбаева - бывшая судья Сарыаркинского района Астаны и выпускница "Болашака".

По словам брата, Айгуль долгое время терпела домашнее насилие со стороны своего мужа Александра Донцова и его матери. После того, как она 4 дня не выходила на связь, родные Айгуль Сайлыбаевой обратились в консульство Казахстана во Франкфурте.

17 июня тело женщины нашли недалеко от города Бенсхайм с признаками насильственной смерти. Позже стали известны ужасающие подробности - у убитой обнаружили ножевые ранения на руках, шее и лице.

29 июня в Алматы состоялись похороны Айгуль Сайлыбаевой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2171058-delo-aygul-saylybaevoy-o-mestonahozhdenii-svekrovi-pogibshey-soobshchili-v-prokurature-germanii/

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