"Родственники уже там": о пропавшей в Германии казахстанке высказались в МИД
Опубликовано:
Официальный представитель МИД РК на сегодняшнем брифинге озвучил новые подробности по факту пропажи гражданки Казахстана Айгуль Сайлыбаевой в Германии, передает корреспондент NUR.KZ.
Журналисты сообщили информацию о том, что родные пропавшей в Германии казахстанки не могут получить визу. Они попросили рассказать, какова ситуация на сегодня.
"Это старая информация. Родственники уже там, и мать, и брат находятся в Германии, поиски ведутся, мы работаем с полицией, в ближайшее время мы ожидаем информации официальной от полиции, пока ничего конкретно не могу сообщить", - сказал в ответ официальный представитель МИД Айбек Смадияров.
Позже он сообщил, что дипломаты за рубежом не имеют права вмешиваться в следственные мероприятия.
"Нам это не позволено Венской конвенцией. Тем не менее мы находимся в тесной связи с полицией. Родственники уже там находятся. Вся подробная и информация на руках у родственников. Если бы они хотели сообщить, то давно бы уже сообщили", - заявил Айбек Смадияров.
Напомним, ранее казахстанец Канат Сайлыбаев заявлял об исчезновении своей сестры Айгуль Сайлыбаевой в Германии. Девушка является бывшей судьей Сарыаркинского района Астаны и выпускницей "Болашака". При этом, по словам брата, Айгуль долгое время терпела домашнее насилие со стороны своего мужа и его матери.
Позже в МИД сообщили, что казахстанские дипломаты немедленно обратились в местную полицию, и она уже начала розыскные мероприятия.
Что делать, если пропал человек?
На сайте "Электронного правительства" говорится, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично в ближайшем отделении.
Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:
- личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
- сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.
Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее. В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений.
Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека. В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование — обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и так далее.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2118864-rodstvenniki-uzhe-tam-o-propavshey-v-germanii-kazahstanke-vyskazalis-v-mid/