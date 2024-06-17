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"Родственники уже там": о пропавшей в Германии казахстанке высказались в МИД

Опубликовано:

Айгуль Сайлыбаева
Айгуль Сайлыбаева. Фото: kz.kursiv.media

Официальный представитель МИД РК на сегодняшнем брифинге озвучил новые подробности по факту пропажи гражданки Казахстана Айгуль Сайлыбаевой в Германии, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты сообщили информацию о том, что родные пропавшей в Германии казахстанки не могут получить визу. Они попросили рассказать, какова ситуация на сегодня.

"Это старая информация. Родственники уже там, и мать, и брат находятся в Германии, поиски ведутся, мы работаем с полицией, в ближайшее время мы ожидаем информации официальной от полиции, пока ничего конкретно не могу сообщить", - сказал в ответ официальный представитель МИД Айбек Смадияров.

Позже он сообщил, что дипломаты за рубежом не имеют права вмешиваться в следственные мероприятия.

"Нам это не позволено Венской конвенцией. Тем не менее мы находимся в тесной связи с полицией. Родственники уже там находятся. Вся подробная и информация на руках у родственников. Если бы они хотели сообщить, то давно бы уже сообщили", - заявил Айбек Смадияров.

Напомним, ранее казахстанец Канат Сайлыбаев заявлял об исчезновении своей сестры Айгуль Сайлыбаевой в Германии. Девушка является бывшей судьей Сарыаркинского района Астаны и выпускницей "Болашака". При этом, по словам брата, Айгуль долгое время терпела домашнее насилие со стороны своего мужа и его матери.

Позже в МИД сообщили, что казахстанские дипломаты немедленно обратились в местную полицию, и она уже начала розыскные мероприятия.

Что делать, если пропал человек?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично в ближайшем отделении.

Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:

  • личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
  • сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее. В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений.

Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека. В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование — обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и так далее.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2118864-rodstvenniki-uzhe-tam-o-propavshey-v-germanii-kazahstanke-vyskazalis-v-mid/

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