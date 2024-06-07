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"Верните нашу Айгуль". Брат экс-судьи Айгуль Сайлыбаевой просит МИД найти казахстанку, пропавшую в Германии

Опубликовано:

Айгуль Сыйлыбаева
Айгуль Сыйлыбаева. Фото: kz.kursiv.media

Казахстанец Канат Сайлыбаев заявил об исчезновении своей сестры в Германии. Айгуль Сайлыбаева — бывшая судья Сарыаркинского района Астаны и выпускница «Болашака», передает "Курсив".

Последние четыре дня она не выходит на связь со своими родственниками. По словам брата, Айгуль долгое время терпела домашнее насилие со стороны своего мужа Александра Донцова и его матери. Родные Айгуль Сайлыбаевой обратились в консульство Казахстана во Франкфурте. Они просят МИД Казахстана помочь им найти Айгуль и наказать ее супруга. 

Канат Сайлыбаев рассказал журналисту «Курсива», что Айгуль вышла замуж за Александра Донцова в 2019 году. Родные казахстанки ничего не знали о домашнем насилии в семье, подчеркивает он.

«Моя сестра — гражданка Казахстана, 1984 года рождения. В 2019 году она уехала с мужем из страны. Айгуль занимала должность судьи Сарыаркинского района в Астане. До этого работала в министерстве юстиции. Она — выпускница «Болашака», у нее была президентская стипендия. Вместе с Александром они жили в Москве, Германии, Америке. Сейчас они проживают в городе Бейнсхайм, Германия. Это всего 40 километров от Франкфурта. Айгуль ни на что нам не жаловалась. У нее очень терпеливый характер», — рассказывает Канат Сайлыбаев.

В последний раз Айгуль Сайлыбаева разговаривала со своими родными пять дней назад. По их словам, у Айгуль был очень подавленный голос.

«Сестра пропала, не выходит на связь с нами уже четвертые сутки. Александр и его родственники игнорировали нас 2-3 дня. Они ответили только вчера вечером. Я дозвонился до матери Александра — Натальи. Она в телефон мне кричала: «Я не виновата! Я не знаю, где Айгуль» и бросала трубку. Несколько раз такое было», — говорит Канат.

Скриншот
Скриншот: kz.kursiv.media

По его словам, Айгуль жаловалась на домашнее насилие только своим подругам, но не родным. 

«Говорила подругам, что муж и его мать избивали ее на протяжении длительного времени, душили. Айгуль ограничивали в каких-либо действиях. Она не могла даже выйти на улицу одна. Александр отобрал у нее все документы, деньги, оставил без ничего. Мы об этом ничего не знали. Мы не знаем, в порядке ли вообще Айгуль. Телефон у нее выключен. Но она не тот человек, который может просто пропасть. Она дала бы знать о себе маме, мне и подругам. Или позвонила бы в полицию», — подчеркивает мужчина.

Скриншот
Скриншот: kz.kursiv.media

Родственники Айгуль Сайлыбаевой обратились в консульство Казахстана во Франкфурте.

«Они съездили в полицию и возбудили уголовное дело. Ответа от полиции мы еще не получили. Вчера в их доме провели обыск. Сотрудники консульства туда не поехали, им запретили посещать их жилье. Нам ничего не сообщают. Скинули только номер уголовного дела и направили ноту», — говорит брат Айгуль.

По словам Каната, Александр уходит от ответа и ничего не сообщает о местоположении своей супруги. 

«Все его родственники обвиняют мою сестру. Сказали так: «У нее не все в порядке с головой. Она приходит и уходит». Но это Айгуль не свойственно, любой человек может это подтвердить. У нее никогда не было таких выходок. Она никогда не оставила бы своего ребенка. Она очень ответственный, справедливый и честный человек. Сестра не может извиваться и так себя вести. Моя сестра не такая», — уверен он.

фото
Фото: kz.kursiv.media

У Айгуль и Александра есть общая дочь – Жаклин, гражданка Германии. Ребенку еще не исполнилось три года. 

«Она сейчас с Александром. Но мы не знаем, кем вообще работает наш зять. Он — никто. Непонятно, чем зарабатывает и на что живет. Его семейка — абьюзеры и тираны. Если бы знали, что Айгуль терпит домашнее насилие, мы бы забрали ее и никому не отдавали. Невозможно же такое терпеть. Айгуль всегда боялась Наталью, маму своего мужа.  Никогда не хотела оставаться с ней наедине. Она тоже избивала и душила мою сестру», — возмущается Канат Сайлыбаев.

Скриншот
Скриншот: kz.kursiv.media

Канат добавил, что у Александра Донцова и его родственников есть несколько гражданств. 

«Александр — уроженец Талдыкоргана, 1996 года рождения. Он на 12 лет младше Айгуль. У него есть гражданство Казахстана, России, Германии, якобы есть еще гражданство Украины. Кроме того, грин-карта в Америке. У его матери также несколько гражданств. Думаю, что у его бабушки и дяди тоже. Александр — очень скрытный и хитрый. Простому человеку невозможно иметь столько паспортов», — уверен мужчина. 

Сама Айгуль Сайлыбаева не работает с 2019 года. За все время замужества она приезжала к своим родным в Казахстан вместе с мужем всего один раз.

«Они на пару дней приезжали к нам на Новый год, но жили в отдельной квартире. А когда мы звонили Айгуль в Германию, она отвечала: «Я перезвоню, не могу говорить». Всегда говорила очень коротко, не рассказывала о личном. Показывала нам ребенка, и все. Думаю, она боялась своего мужа, вдруг там стояли прослушки. Никогда не выходила на улицу одна — только со своим мужем или его матерью. Ее не оставляли одну. Мы ничего не подозревали, она была на расстоянии», — сетует Канат. 

По словам мужчины, Александр также не позволял жене увезти их общего ребенка. 

«Когда Айгуль уезжала с ребенком, он ей давал доверенность на ребенка в ограниченные дни. Не на месяц или год, а только на несколько дней, чтобы она никуда не могла увезти Жаклин. Последний месяц у Айгуль вообще не было настроения. Я узнал, что сестру били даже на ее день рождения, 24 мая. Ее подруги отправили фотографии, на которых у Айгуль есть гематомы, покраснения на ушах и плечах. Не знаем, какие травмы были у нее на теле», — рассказывает брат казахстанки. 

Он добавил, что полиция Франкфурта не может найти мать Александра, Наталью. 

«Зять так сказал нам: «Когда я ушел из дома, Айгуль осталась с моей мамой. Они хотели куда-то поехать». Наталья ее забрала, а Александр якобы не мог до них дозвониться. Вечером его мать вернулась домой без Айгуль. Наталья сказала, что Айгуль пошла куда-то гулять и не вернулась. Полиция не может найти его мать. Наталья избегает всех, не появляется у себя дома уже третий день. В тот день, когда Айгуль исчезла, она была на машине. На этой машине сейчас ездит Александр», — подчеркивает Канат. 

Скриншот
Скриншот: kz.kursiv.media

Родные Айгуль Сайлыбаевой также обратились в представительство МИД в Алматы. Они просят помочь им с оформлением визы в Германию. 

«Вчера папа дозвонился до Александра и сказал ему: «Если не хочешь нести уголовную ответственность за похищение или укрывательство, езжай в полицию». Он так и не поехал. После этого дядя Александра все-таки отвез его в полицию, чтобы тот дал показания. До это времени они ничего не делали. Скорее всего, они все причастны к этому. Они все знают, где находится наша Айгуль и что с ней происходит. А у нас издалека руки связаны. Мы хотим поехать в Германию и все узнать», — резюмирует Канат Сайлыбаев.

Редакция «Курсива» обратилась за комментарием в МИД Казахстана, но пока не получила ответа.  

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2114166-vernite-nashu-aygul-brat-eks-sudi-aygul-saylybaevoy-prosit-mid-nayti-kazahstanku-propavshuyu-v-germanii/

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