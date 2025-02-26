Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Иностранец сбежал после задержания на границе, но его нашли и экстрадировали в Казахстан

Опубликовано:

Задержанный за контрабанду наркотиков
Экстрадированный из России иностранец. Кадр из видео: t.me/GenPr

Подозреваемого в контрабанде наркотиков, который скрылся от следствия, экстрадировали из России в Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале надзорного органа, Генеральной прокуратурой Республики Казахстан из Российской Федерации экстрадирован гражданин Таджикистана для привлечения к уголовной ответственности за контрабанду наркотического средства "гашиш" и психотропного вещества "мефедрон" в крупном размере.

"В августе 2022 года подозреваемый пытался перевезти запрещенные вещества через государственную границу Республики Казахстан в Костанайской области, где был задержан сотрудниками пограничной службы", - отметили в Генпрокуратуре.

С учетом личности подозреваемого орган следствия ему избрал меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества.

"Однако он, воспользовавшись этим и желая избежать установленной ответственности, скрылся от следствия, в связи с чем был объявлен в международный розыск", - уточнили в ведомстве.

В мае 2024 года подозреваемый был задержан в Екатеринбурге, после чего по запросу Генпрокуратуры РК экстрадирован в Казахстан.

В настоящее время мужчина водворен в следственный изолятор.

За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Ранее стало известно, что сотрудниками Генпрокуратуры и МВД при содействии Посольства РК в Грузии из Тбилиси экстрадировали гражданина Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение неоднократного мошенничества с совокупным ущербом более 30 млн тенге.

А в Бишкеке сотрудники МВД Кыргызской Республики задержали казахстанца, разыскиваемого по линии Интерпола по подозрению в даче взятки в 16,5 тыс. долларов США должностному лицу.

Также в Бишкеке задержали 26-летнюю девушку, которая подозревается в крупном мошенничестве. Речь идет о хищении средств на сумму свыше 237 млн тенге у клиентов одного из банков через приложение.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2223897-inostranec-sbezhal-posle-zaderzhaniya-na-granice-no-ego-nashli-i-ekstradirovali-v-kazahstan/