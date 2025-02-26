Иностранец сбежал после задержания на границе, но его нашли и экстрадировали в Казахстан

Подозреваемого в контрабанде наркотиков, который скрылся от следствия, экстрадировали из России в Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале надзорного органа, Генеральной прокуратурой Республики Казахстан из Российской Федерации экстрадирован гражданин Таджикистана для привлечения к уголовной ответственности за контрабанду наркотического средства "гашиш" и психотропного вещества "мефедрон" в крупном размере.

"В августе 2022 года подозреваемый пытался перевезти запрещенные вещества через государственную границу Республики Казахстан в Костанайской области, где был задержан сотрудниками пограничной службы", - отметили в Генпрокуратуре.

С учетом личности подозреваемого орган следствия ему избрал меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества.

"Однако он, воспользовавшись этим и желая избежать установленной ответственности, скрылся от следствия, в связи с чем был объявлен в международный розыск", - уточнили в ведомстве.

В мае 2024 года подозреваемый был задержан в Екатеринбурге, после чего по запросу Генпрокуратуры РК экстрадирован в Казахстан.

В настоящее время мужчина водворен в следственный изолятор.

За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Ранее стало известно, что сотрудниками Генпрокуратуры и МВД при содействии Посольства РК в Грузии из Тбилиси экстрадировали гражданина Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение неоднократного мошенничества с совокупным ущербом более 30 млн тенге.

А в Бишкеке сотрудники МВД Кыргызской Республики задержали казахстанца, разыскиваемого по линии Интерпола по подозрению в даче взятки в 16,5 тыс. долларов США должностному лицу.

Также в Бишкеке задержали 26-летнюю девушку, которая подозревается в крупном мошенничестве. Речь идет о хищении средств на сумму свыше 237 млн тенге у клиентов одного из банков через приложение.