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Казахстанца экстрадировали из Грузии (видео)

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Подозреваемого доставили в Казахстан
Подозреваемый. Кадр из видео: t.me/GenPr

Сотрудниками Генпрокуратуры и МВД при содействии Посольства РК в Грузии из Тбилиси экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение неоднократного мошенничества, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, указанное лицо в 2020 году в группе лиц по предварительному сговору под предлогом оказания содействия в получении субсидий завладело денежными средствами 88 жителей области Ұлытау, причинив им ущерб в совокупности более 30 млн тенге.

"Двое соучастников уже осуждены к различным видам наказания, а подозреваемый после совершения преступления скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск.

В 2024 году он был установлен на территории Грузии и по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадирован на Родину", - рассказали в ведомстве.

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор Актау.

За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества.

"Генеральная прокуратура призывает граждан быть бдительными и осторожными, чтобы не стать жертвой мошенников. Защитите себя и своих близких от финансовых потерь, действуйте разумно", - отметили в надзорном органе.

Напомним, в январе этого года стало известно, что из Российской Федерации экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за незаконное хранение и перевозку в целях сбыта наркотических средств в особо крупном размере. За совершение этого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Также в Казахстан экстрадировали мужчину, задержанного в Сербии в 2023 году. Его подозревают в совершении крупного мошенничества. По данным МВД, в 2017 году он, выложив объявление о продаже специальной техники по доступной цене, обманул гражданина страны. Последний заключил с ним договор и передал денежные средства в размере более 43 млн тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2218698-kazahstanca-ekstradirovali-iz-gruzii/