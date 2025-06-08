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Распитие алкоголя закончилось дракой в Павлодаре (видео)

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Драка в Павлодаре
Драка в Павлодаре. Кадр из видео: t.me/kabyltayev

В Павлодаре между мужчинами, распивавшими алкоголь, произошел конфликт, который завершился дракой. Подробности рассказали в полиции, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале Kabyltayev опубликовали видео с информацией о том, что в одном из дворов произошла драка. На кадрах видно дерущихся мужчин, которые держат в руках предметы, похожие на палки или ножи.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в пресс-службу Департамента полиции Павлодарской области.

"Во дворе одного из домов по улице Осипенко в городе Павлодар между мужчинами, распивавшими алкоголь, произошел конфликт. В результате инцидента никто не пострадал.

Все участники установлены, задержаны и доставлены в отдел полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего", - сказано в сообщении.

В конце мая в Сети активно обсуждали ролик, запечатлевший драку на привокзальной площади в Павлодаре. Было возбуждено уголовное дело по факту хулиганства.

Ранее в соцсетях опубликовали видео, на котором запечатлели групповую драку между мужчинами на Арбате в Алматы. По факту опубликованных видеоматериалов сотрудники полиции незамедлительно начали проверку. Участники потасовки уже установлены.

На одной из улиц Астаны два водителя не поделили дорогу, из-за чего произошла драка в общественном месте. Видео разлетелось по соцсетям. Каждому из участников назначили административный арест сроком на 15 суток.

А в поселке Индербор Атырауской области школьники избили своего одноклассника прямо во время урока. Подросток получил сильные побои. Сейчас он проходит лечение в стационарном отделении районной больницы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2253216-raspitie-alkogolya-zakonchilos-drakoy-v-pavlodare-video/