"Убивай, убивай!": драка произошла на привокзальной площади Павлодара

В Сети активно обсуждается ролик, запечатлевший драку на привокзальной площади в Павлодаре. Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Видео опубликовал Telegram-канал kerek.pv. В нем присутствует большое количество ненормативной лексики.

В кадре - потасовка между двумя молодыми людьми. Конфликт принимает ожесточенный характер: после того, как один из участников, одетый в серую куртку, оказывается на земле, его оппонент в синей ветровке наносит серию ударов кулаками по лицу, что приводит к кровотечению.

"Дерись как мужчина! Убивай, убивай!" - автор видеоролика сопровождает происходящее призывом к насилию.

Запись обрывается в момент вмешательства прохожих, которые разнимают дерущихся, отталкивая мужчину в синей куртке.

Как сообщили в Департаменте полиции Павлодарской области, всех участников конфликта установили и доставили в отдел полиции.

"В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего", - отметили в ведомстве.

Ранее в соцсетях опубликовали видео, на котором запечатлели групповую драку между мужчинами на Арбате в Алматы. По факту опубликованных видеоматериалов сотрудники полиции незамедлительно начали проверку. Участники потасовки уже установлены.

На одной из улиц Астаны два водителя не поделили дорогу, из-за чего произошла драка в общественном месте. Видео разлетелось по соцсетям. Каждому из участников назначили административный арест сроком на 15 суток.

А в поселке Индербор Атырауской области школьники избили своего одноклассника прямо во время урока. Подросток получил сильные побои. Сейчас он проходит лечение в стационарном отделении районной больницы.