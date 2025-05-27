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Школьники избили одноклассника прямо во время урока в Атырауской области

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Пострадавший от избиения школьник
Пострадавший от избиения школьник. Кадр из видео: Седьмой канал

В поселке Индербор Атырауской области школьники избили своего одноклассника прямо во время урока, подросток получил сильные побои, сообщает Седьмой канал.

По данным телеканала, в поселке Индербор школьники избили одноклассника во время урока, у него диагностировано сотрясение мозга, а также травмированы руки и туловище. Сейчас он проходит лечение в стационарном отделении районной больницы.

Отмечается, что конфликт между учениками начался во время учебного процесса - играя, они не смогли сдержать эмоции и начали драться. По информации управления образования, учитель, оставивший детей без присмотра, уволен, а в отношении директора школы и нескольких сотрудников приняты соответствующие меры.

"В связи с этим инцидентом были приняты меры в отношении классного руководителя, дежурного учителя, заместителя директора по воспитательной работе и самого директора школы. Всем вынесены выговоры. Классный руководитель уволен", - заявил главный специалист областного управления образования Дулат Хамзин.

Несколько недель назад в селе Еркинкала Атырауской области избили двух подростков. В качестве доказательств избиения было опубликовано видео, на котором видны повреждения на теле несовершеннолетнего. Как рассказали в ДП региона, всех подозреваемых в умышленном причинении телесных повреждений доставили в отдел полиции.

В апреле мы писали, что в Актобе 17-летнего школьника избили и ранили ножом. Родные мальчика требуют привлечь виновных к ответственности. Полиция возбудила дело.

Также сообщалось, что в городе Косшы произошел конфликт между двумя педагогами местного лицея, один из них перенес операцию. Сейчас оба обратились в полицию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2249559-shkolnika-izbili-pryamo-vo-vremya-uroka-v-atyrauskoy-oblasti-podrostok-v-bolnice/