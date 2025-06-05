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Мошенники требовали деньги за "выигранный" авто в Астане

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Машина. Иллюстративное фото: AquaColor/Gettye Images

В Астане задержаны организаторы Call-центра по делу о мошенничестве - потерпевших вводили в заблуждение ложной информацией о "выигрыше" автомобиля, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру города.

Сообщается, что при координации столичного надзорного ведомства правоохранительными органами пресечена деятельность незаконного Call-центра, осуществлявшего массовые телефонные звонки потерпевшим с целью реализации биологически активных добавок "масло-тмина" (БАД) и распространения ложной информации о "выигрыше" автомобиля.

Утверждается, что злоумышленники осуществляли звонки посредством клиентской базы пользователей платформ Instagram и TikTok.

"Операторы вводили граждан в заблуждение, сообщая о якобы выигранном автомобиле и требовали от граждан денежные средства под предлогом регистрации и оплаты таможенных пошлин от 150 тыс.тенге до 300 тыс.тенге", - говорится в сообщении прокуратуры.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность 14 лиц, включая директора, юриста, руководителя отдела продаж и операторов, изъято 32 ноутбука, 10 сотовых телефонов.

Сообщается, что двое предполагаемых организаторов преступной схемы водворены в изолятор временного содержания.

По информации ведомства общий причиненный ущерб составил 3,5 млн тенге.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Похожий случай произошел в апреле в Астане полицейские задержали пять человек, подозреваемых в мошенничестве путем обзвона клиентов под предлогом выигрыша автомобилей и недвижимости.

Ранее в марте в МВД сообщили, что в столице ликвидирован мошеннический call-центр, сообщающий о крупных выигрышах. Задержаны шесть человек.

До этого в Алматы также выявили и ликвидировали мошеннический call-центр – он функционировал на территории одного из бизнес-центров. Задержаны 24 подозреваемых. Пятеро из них оказались иностранными гражданами.

В прошлом году в МВД рассказали о ряде задержаний мошеннических групп в Казахстане. К примеру, в Астане выявили сразу 4 call-центра с мошенниками.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2252778-moshenniki-trebovali-dengi-za-vyigrannyy-avto-v-astane/