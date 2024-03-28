Несколько мошеннических call-центров выявили в Астане

На брифинге в СЦК представители МВД рассказали о ряде задержаний мошеннических групп в Казахстане – к примеру, в Астане выявили сразу 4 call-центра с мошенниками, передает корреспондент NUR.KZ.

По данным МВД, во всех регионах Казахстан действуют спецгруппы "Киберпол" по расследованию интернет-мошенничеств.

"В ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий в конце 2023 года только в Астане выявлены 4 мошеннических call-центра. Установлено, что их работники звонили только на номера операторов связи ближнего (постсоветского пространства) и дальнего зарубежья (европейские государства).

В ходе обысков изъято 170 ноутбуков с гарнитурой, сетевое оборудование, доступ к которым защищен специальными программами. На изъятых ноутбуках обнаружены установленные приложения для удаленного доступа к другим устройствам, таблицы в формате excel со ссылками на фишинговые сайты, приложения для изменения IP-адресов (VPN). В рамках расследований назначены экспертизы, направлены международные запросы", - сообщил начальник центра по борьбе с киберпреступностью департамента криминальной полиции МВД РК Жандос Сүйінбай.

Он добавил, что в Алматинской области также задержаны 2 жителя, причастные к совершению интернет-мошенничеств от имени сотрудников банков - они скупали SIM-карты казахстанского оператора связи и передавали мошенникам коды доступа для активации мессенджера WhatsApp, получая за это вознаграждение от 700 до 1200 долларов.

"16 марта в Алматы совместно с ДКНБ выявлено и изъято оборудование для GSM-терминации, предназначенное для хранения массива SIM-карт, которые используются в целях сокрытия реальных абонентских номеров - SIM-box, которое использовалось при совершении преступлений на территории РК мошенниками из Украины.

Раскрыто преступление в отношении жительницы Алматы, на "дроперских" счетах заблокировано почти 4 млн похищенных денег. В ИВС водворен 30 летний житель Алматы", - добавили в МВД.

Также в Астане 8 марта задержаны лица, подозреваемые в интернет-мошенничествах - у них изъято 35 SIM-карт, 6 банковских карт и 8 сотовых телефонов.

Сегодня представители МВД сообщили о выявленных в Казахстане фактах интернет-мошенничествах. По данным ведомства, ущерб казахстанцев от действий мошенников составил суммарно 4 млрд тенге с начала этого года - зарегистрировано более 3 тысяч фактов мошенничества в интернете.

Согласно статье 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.