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Call-центр мошенников накрыли в одном из бизнес-центров Алматы

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Звонок на телефон от неизвестного
Звонок. Иллюстративное фото: Diy13 / Getty Images

В Алматы выявили и ликвидировали мошеннический call-центр – он функционировал на территории одного из местных бизнес-центров, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.

Полицейские Алматы, при координации Генпрокуратуры и городской прокуратуры, выявили функционирующий call-центр интернет-мошенников.

"В ходе оперативных мероприятий в одном из офисов крупного бизнес-центра обнаружен call-центр, организатором которого выступил гражданин России и задействовал в работе 24 граждан Казахстана. Они обзванивали потенциальных клиентов и предлагали инвестиционные вложения в криптовалюту, после перевода денежных средств на свои криптосчета блокировали звонки от потерпевших", – сообщили в Генеральной прокуратуре.

В ходе операции было изъято 60 оборудования, в том числе компьютеров, на которых установлено программное обеспечение для анонимного обзвона через интернет с использованием различных GSM-шлюзов и SIM-box.

Также изъяты блокноты с готовыми скриптами, в которых расписан алгоритм поведения и работы с клиентами (что говорить, как вести себя, переключение на старших менеджеров и т.д.).

По данному факту начато досудебное расследование о мошенничестве, устанавливаются потерпевшие и причиненный ущерб.

Органы прокуратуры призывают граждан быть внимательными, не поддаваться на уговоры о сомнительных инвестиционных вложениях, не передавать посторонним лицам данные своих банковских карт и коды доступа. При наличии информации о возможном функционировании подобного call-центра, сообщать в правоохранительные органы.

В сентябре прошлого года сообщалось, что в Алматы сотрудники подразделения по борьбе с киберпреступностью МВД накрыли четыре подобных call-центра. Через них совершались звонки гражданам Ирана, Индии, Китая, США и Малайзии.

Еще столько же преступных call-центров ликвидировали в Астане в конце позапрошлого года. Заявлялось, что их "работники" звонили только на номера операторов связи ближнего (постсоветского пространства) и дальнего зарубежья (европейские государства).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2215077-call-centr-moshennikov-nakryli-v-odnom-iz-biznes-centrov-almaty/

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