Сообщали о квартирах и машинах: 6 сотрудников офиса задержали в бизнес-центре Астаны

В МВД сообщили, что в столице ликвидирован мошеннический call-центр, сообщающий о крупных выигрышах. Задержаны шесть человек, передает NUR.KZ.

Как отмечается на информационном медиапортале ведомства, сотрудниками подразделения по противодействию киберпреступности ликвидирован мошеннический call-центр в одном из столичных бизнес-центров.

"Злоумышленники звонили, представляясь работниками интернет-магазинов "Техносмарт", "Байзон", "Like me shop", и сообщали о якобы выигранных машинах, квартирах, за которые необходимо перечислять налоги.

При проведении оперативных мероприятий задержаны шесть работников офиса - все граждане Республики Казахстан", - рассказали в МВД.

По данным ведомства, изъято семь ноутбуков, маршрутизатор, Wi-Fi роутер.

Если вы стали жертвой подобного мошенничества, правоохранители призвали обращаться в полицию по номеру 102 или в отдел полиции по месту жительства.

Кроме того, в области Жетісу стражи порядка совместно с сотрудниками КНБ выявили факт использования устройств sim-box для совершения интернет-мошенничеств.

В ходе обыска изъяты семь устройств sim-box с 96 слотами, более 50 тысяч sim-карт казахстанских сотовых операторов, семь сотовых телефонов, два ноутбука, а также два пневматического пистолета марки ИЖ-53 и четыре армейские каски, предположительно, украденные в ходе январских событий.

По данным фактам начаты досудебные расследования.

Всего в текущем году сотрудниками подразделений по противодействию киберпреступностью выявлено и пресечено мошенническое использование 64 устройств sim-box, изъято порядка 90 тысяч sim-карт отечественных сотовых операторов.

Напомним, ранее в Алматы выявили и ликвидировали мошеннический call-центр – он функционировал на территории одного из бизнес-центров. Задержаны 24 подозреваемых. Пятеро из них оказались иностранными гражданами.

В прошлом году в МВД рассказали о ряде задержаний мошеннических групп в Казахстане. К примеру, в Астане выявили сразу 4 call-центра с мошенниками.