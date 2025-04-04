Казахстанцы поверили в выигрыш автомобилей и квартир и потеряли 7 млн тенге

В Астане полицейские задержали пять человек, подозреваемых в мошенничестве путем обзвона клиентов под предлогом выигрыша автомобилей и недвижимости, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, в Астане ликвидирован call-центр интернет-мошенников, которые звонили казахстанцам с подложных номеров.

В рамках оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по противодействию киберпреступности задержали группу из пяти человек, подозреваемых в организации call-центра для обзвона клиентов под предлогом выигрыша автомобилей и недвижимости.

Действуя в преступных целях, подозреваемые выкупили клиентскую базу одного из интернет-магазинов с персональными данными более 2000 граждан РК.

"Рабочее помещение мошенники арендовали в одном из бизнес-центров города. Группа нанимала молодых людей, которым поручали обзванивать всех абонентов из списка. Во время разговоров они сообщали о том, что те стали обладателями выигрыша автомашин и недвижимости, и под предлогом получения приза выманивали денежные средства под видом оплаты налога в размере от 180 тысяч до 1 млн тенге", - сообщают правоохранители.

При обыске офиса было изъято семь ноутбуков с установленными программами, обеспечивающими звонки с помощью SIP-телефонии и изменением голоса операторов, наушники с микрофоном и Wi-Fi роутер.

Установлено десять потерпевших, общий ущерб составляет около 7 млн тенге.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело, подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. В настоящее время полицейские проводят работу по установлению других лиц, попавшихся на уловки мошеннической группы.

Добавим, также вчера, 3 апреля, в Астане задержали руководителей call-центра, сотрудники которого, по версии полиции, под предлогом продажи БАДов проводили розыгрыш автомобиля.

Ранее в марте в МВД сообщили, что в столице ликвидирован мошеннический call-центр, сообщающий о крупных выигрышах. Задержаны шесть человек.

До этого в Алматы также выявили и ликвидировали мошеннический call-центр – он функционировал на территории одного из бизнес-центров. Задержаны 24 подозреваемых. Пятеро из них оказались иностранными гражданами.

В прошлом году в МВД рассказали о ряде задержаний мошеннических групп в Казахстане. К примеру, в Астане выявили сразу 4 call-центра с мошенниками.