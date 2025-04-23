Покушение на убийство и стрельба по полицейскому: членов ОПГ осудили в Караганде

Восемь человек осудили за создание организованной группы и участие в ней, а также покушение на убийство, хищение имущества и другие преступления, передает NUR.KZ со ссылкой на Карагандинский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело рассмотрели 22 апреля в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Карагандинской области. На скамье подсудимых оказались восемь человек - А., К., М., К., С., М., Х. и В.

Подсудимые К., С., М. обвинялись в создании организованной группы и руководстве ею; незаконном приобретении, передаче, хранении, перевозке, ношении газового, огнестрельного оружия, патронов и боеприпасов к ним; покушении на убийство, совершенном по найму в преступной группе (ч.1 ст.262, ч.2, 5 ст.287, ч.3 ст.24 - п.8, 15 ч.2 ст.99 УК).

Один из них - С. - также обвинялся в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих служебных обязанностей (ч.5 ст.380 УК), а К. - в грабеже, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, с незаконным проникновением в жилое помещение (п.1, 3 ч.3 ст.191 УК).

Двое других подсудимых Х. и В. обвинялись в недонесении о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении (ст.434 УК). Кроме того, М. и Х. обвинялись в уничтожении идентификационного номера транспортного средства, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч.2 ст.386 УК).

"24 января 2022 года ночью К., Ж., Х., К. и Т., действуя в группе лиц, вооружившись и облачившись в камуфляжную форму, под видом сотрудников Департамента государственных доходов, имитируя проведение следственного действия - обыска, проникли в дом, откуда в присутствии членов семьи открыто похитили их имущество в крупном размере", - установил суд.

Кроме того, по материалам суда, в августе 2022 года подсудимые М., А. и К. с целью совершения убийства создали организованную группу и руководили ею, а пятеро подсудимых К., С., М., Х. и В. за денежное вознаграждение вступили в указанную группу в качестве ее участников.

Для этого М. приобрел автомобиль "ВАЗ-21114", а Х. по его указанию удалил номер кузова указанного транспортного средства.

Далее, по материалам дела, 23 сентября 2022 года В. и Х. вели наружное наблюдение за мужчиной, которого планировалось убить.

Он вместе со своим несовершеннолетним сыном примерно в 11 часов выехал на автомашине BMW Х6 со двора своего дома, о чем В. сообщил по рации К. После этого Х. и В. добровольно прекратили участие в организованной группе и покинули место наблюдения.

В это время С., К. и М., вооружившись огнестрельным и травматическим оружием, на автомашине "ВАЗ-21144" подъехали к клинике, где мужчина, которого хотели убить, находился вместе со своим сыном, и М. стал вести наблюдение.

"Когда мужчина с сыном вышли из клиники, сели в автомашину и стали выезжать с парковки, К., находясь на заднем сиденье с водительской стороны автомашины "ВАЗ-21114", произвел шесть прицельных выстрелов в его сторону из боевого пистолета Макарова, из которых одна пуля попала в левое надплечье последнего, причинив легкий вред его здоровью, а остальные пули попали в правую сторону кузова автомашины", - рассказали в суде.

Как установило следствие, М., опасаясь быть задержанным, скрылся с места происшествия. К. и С. на автомашине "ВАЗ-21144" направились в сторону села Уштобе, а мужчина, в которого стреляли, вместе с сыном на своей машине стал их преследовать.

Доехав до птицефабрики, К., взяв с собой огнестрельное оружие, скрылся в направлении села Уштобе, а С. поджег автомашину и, будучи вооруженный газовым пистолетом с травматическими патронами, скрылся внутри канала.

Около 14.00 к месту, где была оставлена автомашина "ВАЗ-21144", приехали сотрудники полиции. Один из сотрудников в ходе прочесывания местности обнаружил прятавшегося внутри канала С. Согласно материалам дела, С. три раза выстрелил в полицейского из газового пистолета, причинив ему легкий вред здоровью.

Вина подсудимых была доказана показаниями потерпевших, свидетелей, заключениями экспертиз и другими материалами уголовного дела.

Приговором суда М., К., С., Х., В. были признаны виновными по всем статьям обвинения. Подсудимых А., К., М. признали виновными по всем статьям обвинения, кроме ч.2 ст.287 УК (Незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка, ношение газового, огнестрельного оружия, патронов и боеприпасов к ним). По этой статье их оправдали за отсутствием в их деянии состава уголовного правонарушения.

Обстоятельствами, смягчающими уголовную ответственность и наказание, у всех подсудимых, кроме М., суд признал наличие малолетних детей.

Отягчающим обстоятельством в действиях К. и Х. посчитали опасный рецидив преступлений. У остальных подсудимых отягчающих обстоятельств не установлено.

При назначении наказания суд учел совершение преступлений в составе преступной группы с применением оружия, повышенную общественную опасность совершенных деяний, личность подсудимых, а также смягчающие и отягчающие обстоятельства.

С учетом изложенного, суд окончательно назначил наказание в виде лишения свободы: А. - 18 лет, К. - 18 лет, М. - 18 лет 6 месяцев, К. - 21 год, С. - 18 лет, М. - 17 лет, Х. - 8 лет, В. - 4 года.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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