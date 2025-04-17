Кредиты на 5 млрд тенге оформили на казахстанцев: 15 человек арестовали по делу ОПГ

Прокурорами Акмолинской области пресечена деятельность предполагаемой ОПГ, оформившей незаконные кредиты на 450 человек на сумму около 5 млрд тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, в апреле прошлого года прокурором Зерендинского района в ходе встречи с населением выявлен факт оформления неустановленными лицами денежных кредитов на жителей района из числа социально уязвимых слоев.

В этой связи прокурором района инициированы оперативно-розыскные мероприятия.

По их результатам в ноябре 2024 года возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, расследование которого поручено спецпрокурорам Акмолинской области.

"В ходе следствия установлена организованная преступная группа, участники которой путем обмана осуществляли хищение денежных средств банков второго уровня.

Между членами группы были четко распределены роли, задачи и конкретные действия каждого участника.

Мошенниками незаконно оформлены кредиты на 450 лиц в сумме около 5 млрд тенге.

Жертвами мошенников стали жители нескольких областей страны", - отметили в прокуратуре Акмолинской области.

На сегодняшний день по делу в качестве подозреваемых установлены 24 лица, 15 из них с санкции суда взяты под стражу. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что жительница Акмолинской области познакомилась с мужчиной, который представился ей как "военнослужащий ООН". Для заключения брака он попросил у женщины деньги. Сначала она перевела 115 тыс. тенге, но потом заподозрила мошенничество и прекратила общение, обратившись в полицию.

Еще один житель региона после покупки в онлайн-магазине получил несколько звонков от мошенников, оформил кредит на 1 млн тенге и перевел им эти деньги. Отделом полиции по данному факту начато досудебное расследование.