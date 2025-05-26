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Отдавал от 20 до 40 тыс. тенге ежедневно: ОПГ осудили за эксплуатацию мужчины без рук и ног в Караганде

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Инвалид
Инвалидная коляска. Иллюстративное фото: skynesher / Getty Images

В Караганде вынесли приговор четырем участникам ОПГ - инвалида без рук и ног девять лет заставляли собирать милостыню и забирали у него деньги, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело в отношении четырех подсудимых рассмотрели в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Карагандинской области 26 мая 2025 года.

Одному из подсудимых следствие предъявило обвинение в создании и руководстве организованной группы (ч.1 ст.262 УК), а троим другим - в участии в ней (ч.2 ст.262 УК).

Также всех подсудимых обвинили в эксплуатации двух лиц, совершенной преступной группой с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, также угрозой его применения, с использованием материальной и иной зависимости потерпевших, заведомо находящихся в беспомощном состоянии (п.1 ч.4 ст.128 УК).

Выяснилось, что в январе 2015 года подозреваемый в организации ОПГ, находясь около ТД "ЦУМ" в Караганде, увидел ранее ему незнакомых мужчину и женщину, занимающихся попрошайничеством в общественном месте. Мужчина является лицом с ограниченными возможностями в связи с отсутствием у него верхних и нижних конечностей.

"Далее этот подсудимый с применением физического насилия и угроз заставил их работать на него, то есть мужчину попрошайничать в общественных местах, а женщину осуществлять транспортировку инвалида к месту его эксплуатации к остановке "45 квартал" на проспекте Бухар-Жырау в Караганде. Добытые попрошайничеством денежные средства они передавали подсудимому в полном объеме", - установил суд.

В 2020 году, по материалам дела, обвиняемый в организации ОПГ предоставил для проживания эти людям квартиру в поселке Актас. Затем в ноябре 2020 года у мужчины и женщины родилась дочь.

"Подсудимый заставил передать ребенка на воспитание своей сестре, которая, не подозревая о преступных намерениях своего брата, приняла на воспитание новорожденную", - уточнили в суде.

Родители ребенка могли видеть своего ребенка в определенное время по согласию подсудимого. Кроме того, по версии следствия, он с целью контроля над парой отобрал у них свидетельство о рождении ребенка и угрожал им лишением их родительских прав в случае невыполнения его требований.

Мать девочки с января 2015 года по декабрь 2023 года осуществляла транспортировку мужчины-инвалида к месту его эксплуатации, где он занимался попрошайничеством. По материалам дела, инвалид ежедневно отдавал подсудимому от 20 тыс. до 40 тыс. тенге.

9 декабря 2023 года подсудимого задержали сотрудники полиции по подозрению в совершении другого уголовного правонарушения.

"Он, находясь в следственном изоляторе в связи с содержанием под стражей, осознавая, что его противоправные действия до сих пор остаются незамеченными для правоохранительных органов, продолжил эксплуатацию двух лиц", - отметили в суде.

По мнению гособвинения, в декабре 2023 года подсудимый, находясь в Учреждении, используя неустановленный следствием сотовый телефон, создал и руководил ОПГ, в состав которой вошли его племянница и ее гражданский супруг, а также близкий знакомый.

"Далее эти трое подсудимых путем угроз ежедневно с декабря 2023 года по 23 апреля 2024 года принуждали инвалида попрошайничать, а женщину - осуществлять его транспортировку. Денежными средствами распоряжались по указанию обвиняемого в организации ОПГ, расходовали на погашение ежемесячного кредита за автомашину, на нужды участников ОПГ, а также на различные запросы. Кроме того, незначительная часть денежных средств расходовалась на необходимые нужды потерпевших", - рассказали в суде.

Вина подсудимых была доказана показаниями потерпевших, свидетелей, заключениями экспертиз и другими материалами уголовного дела.

Прокурор просил признать подсудимых виновными по всем статьям обвинения и окончательно назначить обвиняемому в организации ОПГ - 20 лет, остальным подсудимым - по 17 лет лишения свободы.

Потерпевшая сторона просила вынести решение в соответствии с законом. Сторона защиты просила оправдать подсудимых за недоказанностью их вины.

Приговором суда подсудимых признали виновными по всем статьям обвинения. Обвиняемому в организации ОПГ окончательно назначили 17 лет, трем другим подсудимым - по 12 лет лишения свободы.

Отягчающим обстоятельством в действиях обвиняемого в организации ОПГ признали опасный рецидив преступлений.

При назначении наказания суд учел совершение преступлений в составе преступной группы, личности подсудимых и их отношение к содеянному.

Кроме того, гражданский иск инвалида о взыскании морального вреда с подсудимых передали для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Гражданский иск потерпевшей женщины уже удовлетворили частично. В ее пользу с обвиняемого за организацию ОПГ взыскали 3 млн тенге, с двух подсудимых - по 2 млн тенге и с четвертой подсудимой - 1 млн тенге.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по п.1 ч.4 ст.128 УК РК купля-продажа или совершение иных сделок в отношении лица, а равно его эксплуатация либо вербовка, перевозка, передача, укрывательство, получение, а также совершение иных деяний в целях эксплуатации, совершенные преступной группой, наказываются лишением свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.

В соответствии с ч.1 ст.262 УК РК создание организованной группы или преступной организации, а равно руководство ею или структурным подразделением преступной организации, наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. 

Согласно ч.2 ст.262 УК РК участие в организованной группе или преступной организации наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2248929-otdaval-ot-20-do-40-tys-tenge-ezhednevno-opg-osudili-za-ekspluataciyu-muzhchiny-bez-ruk-i-nog-v-karagande/