Чиновник Минсельхоза попал под суд после ремонта служебного транспорта на 3,2 млн тенге

Осужден экс-заместитель директора департамента кадрового и административного обеспечения Министерства сельского хозяйства, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикоррупционную службу.

Как рассказали в Антикоре, в Астане огласили приговор в отношении бывшего заместителя директора департамента кадрового и административного обеспечения МЧХ Жолтай Б.

"Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями путем незаконного привлечения аффилированной компании к производству ремонта служебного транспорта, чем причинил ущерб государству в сумме 3,2 млн тенге.

Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 3,4 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе", - заявили в Антикоре.

Судебный акт не вступил в законную силу.

Накануне мы писали, что был осужден руководитель Департамента государственного имущества и приватизации по Карагандинской области. Их обвиняли в получении взятки в 1 млн тенге.

В мае текущего года жителя Алматы признали виновным в мошенничестве и подстрекательстве предпринимателя к даче взятки должностным лицам. Его приговорили к 11 годам тюрьмы.

До этого суд Караганды осудил семь человек, включая госслужащих, за получение взяток и посредничество во взяточничестве. Общая сумма штрафов превысила 31 миллион тенге

Кроме того, сотрудники Антикоррупционной службы задержали замгендиректора и начальника управления РГП "Еңбек" Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК.