Чиновник из Караганды лишился свободы из-за взяток в размере 3,5 млн тенге

Осужден руководитель Департамента государственного имущества и приватизации по Карагандинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционной службы.

В Караганде огласили приговор в отношении руководителя департамента государственного имущества и приватизации по Карагандинской области Хамзина Д., а также руководителя отдела финансового обеспечения этого же департамента Кашкынбаева К.

"Хамзин признан виновным в получении взятки в размере 1 млн тенге за подписание акта выполненных работ по текущему ремонту здания департамента казначейства. Кроме того, он уличен в хищении в группе с Кашкынбаевым 2,5 млн тенге путем фиктивного трудоустройства в департамент аффилированных с ними лиц.

Хамзину и Кашкынбаеву назначено наказание в виде штрафа в размере 55 млн тенге и 25,4 млн тенге соответственно. Кроме того, им пожизненно запрещено занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора", - сообщили в Антикоре.

В мае текущего года жителя Алматы признали виновным в мошенничестве и подстрекательстве предпринимателя к даче взятки должностным лицам. Его приговорили к 11 годам тюрьмы.

До этого суд Караганды осудил семь человек, включая госслужащих, за получение взяток и посредничество во взяточничестве. Общая сумма штрафов превысила 31 миллион тенге

Кроме того, сотрудники Антикоррупционной службы задержали замгендиректора и начальника управления РГП "Еңбек" Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК.