"Не понравилось, как поздоровался": еще одного подростка избили толпой в Актюбинской области

В Актюбинской области произошло еще одно массовое избиение подростка. В Хромтау пять человек избили 14-летнего школьника, но уголовное дело не возбудили, сообщает Седьмой канал.

По данным телеканала, в Актюбинской области снова в групповом избиении пострадал несовершеннолетний. На этот раз 14-летний подросток из города Хромтау. Айсулу Мысина рассказала, что пытается добиться справедливости для своего ребенка, но пока безуспешно.

По ее словам, ее 14-летнего сына 17 мая избила группа подростков из 5-ти человек. Двоим из них по 14 лет, еще двоим по 15 и одному - 16. Он студент. После случившегося подросток провел в больнице больше недели. Ему сделали шинирование сломанной челюсти.

"Ему якобы не понравилось, как поздоровался. Он позвонил моему другу, набил встречу в 8.30. Мы пришли, там уже толпа была. Он загнал меня в кусты, потом меня начали избивать двое пацанов. Я начал давать отпор, убежал. Шинирование поставили мне, челюсть сломали", - рассказал сам мальчик.

Мама школьника в свою очередь заявила, что дело все еще не дошло до суда.

"Когда я только заявление написала, принял инспектор по делам несовершеннолетних. Он сказал: "Ждите". Когда я попросила талон, он сказал, что отправит дело в суд. Но в суд так и не отправил, была комиссия. Был акимат, акимы других городов, директора, учителя, психологи. Решение сказали - мелкое хулиганство. Уголовное дело не возбудили. Просто штраф", - сказала Мысина.

А в полиции отметили, что дело по статье умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в данном случае не было возбуждено, из-за того, что подозреваемым не исполнилось 14 лет.

"Данный инцидент был рассмотрен на комиссии при акимате Хромтауского района. Несовершеннолетние поставлены на профилактический учет в районном отделе полиции. Также за ненадлежащее воспитание своих детей, родители будут привлечены к административной ответственности", - прокомментировали в ДП.

Женщина написала заявление в прокуратуру в котором просит, чтобы виновных в случившемся наказали.

Отметим, что за последние месяцы стало известно сразу о нескольких случаях избиений подростков на западе Казахстана.

Так, на прошлой неделе мы писали, что в поселке Индербор Атырауской области школьники избили своего одноклассника прямо во время урока, подросток получил сильные побои.

Несколько недель назад в селе Еркинкала Атырауской области избили двух подростков. В качестве доказательств избиения было опубликовано видео, на котором видны повреждения на теле несовершеннолетнего. Как рассказали в ДП региона, всех подозреваемых в умышленном причинении телесных повреждений доставили в отдел полиции.

В апреле мы писали, что в Актобе 17-летнего школьника избили и ранили ножом. Родные мальчика требуют привлечь виновных к ответственности. Полиция возбудила дело.

Также сообщалось, что в городе Косшы произошел конфликт между двумя педагогами местного лицея, один из них перенес операцию. Сейчас оба обратились в полицию.