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Двух мужчин и девушку задержали после обыска арендованного авто в Караганде (видео)

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Обыск авто в Караганде
Обыск авто. Кадр из видео: ДП Карагандинской области

В Караганде пресекли деятельность группы лиц, подозреваемых в наркосбыте. Двое мужчин и девушка передвигались по городу на арендованном авто, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в Караганде сотрудники полиции совместно с прокуратурой области ликвидировали предполагаемую преступную группу, занимавшуюся распространением синтетических наркотиков.

В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны трое подозреваемых: двое мужчин в возрасте 32 и 28 лет, а также 24-летняя девушка.

"Злоумышленники передвигались по городу на арендованном автомобиле, закладывая наркотики в тайники и передавая их координаты клиентам", - рассказали в ДП Карагандинской области.

При задержании сотрудники отдела по противодействию наркопреступности Абайского района изъяли 40 свертков с наркотическими веществами, контейнеры с кристаллическим и растительным наркотиками, а также упаковочные материалы.

Согласно результатам экспертизы, среди изъятого обнаружено 131 гр. синтетического препарата PVP, 45 гр. экстракта каннабиса и 443 гр. высушенной марихуаны.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемые арестованы на период досудебного расследования.

Ранее в Алматы полицейские задержали мужчину, у которого в ходе обыска были изъяты свертки с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это психотропное вещество a-PVP, известное как "скорость", весом более 1 кг. Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания.

А в феврале ДКНБ по Акмолинской области при координации органов прокуратуры был пресечен канал поставки наркотических веществ из южных регионов страны и изъято 15 кг наркотического средства "гашиш". С санкции суда взяты под стражу двое казахстанцев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2225558-dvuh-muzhchin-i-devushku-zaderzhali-posle-obyska-arendovannogo-avto-v-karagande-video/